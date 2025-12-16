Las bolsas globales tambalean a la espera de los datos de empleo de EEUU + Seguir en









Los datos podrían influir en las expectativas sobre la política monetaria de la Fed en su reunión de enero, fortaleciendo las expectativas de más recortes de tasas en 2026.

Los mercados de Asia y Europa caen con fuerza.

Los principales índices de Wall Street bajan en la preapertura de este martes, al igual que las principales plazas financieras de Europa y Asia. Prolongando la tendencia de los últimos días, los operadores adoptaron una posición cautelosa antes de los datos clave de empleo de EEUU que se conocerán este martes.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York, el S&P 500, retrocede 0,25% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, baja 0,39%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,15% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son Southwest Airlines (+2,2%), Microchip (+1,8%) y Accenture (+1,7%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Archer-Daniel-Mid (-1,84%) e Illinois Tool Work (-1,63%).

De todas maneras, y de cara al último tramo del año, los principales índices de Wall Street anotan un 2025 con subas generalizadas y en sus máximos históricos. En el último año, el Nasdaq sube 14,2%, el S&P 500 acompaña con +12,2% y el Dow Jones le sigue con +10,75%.

A la espera del dato de empleo En una semana de mucha actividad en cuanto a datos económicos, los inversores estaban esperando los informes de empleo de octubre y noviembre de EEUU que se publicarán una hora antes de la apertura de Wall Street, luego de los retrasos en la recopilación de datos durante el cierre del gobierno estadounidense.

Los datos podrían influir en las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de EEUU en su reunión de enero, después de que el comentario de la Fed cuando recortó las tasas la semana pasada fuera interpretado como menos agresivo de lo anticipado, fortaleciendo las expectativas de más recortes de tasas en 2026. Las bolsas de Europa y Asia En el resto del mundo, la situación es similar. En Europa, el Euro Stoxx baja 0,26%. A nivel local, la tendencia es la misma: el DAX alemán retrocede 0,48% y el CAC francés se ubica 0,09% abajo. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,43%. En China, el Hang Seng de Hong Kong anotó un rojo de 1,54%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 1,11%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 2,24% y el Nikkei 225 japonés bajo 1,56%.