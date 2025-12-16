Carlos Melconian reveló cuál es el verdadero problema que tiene Javier Milei con el dólar + Seguir en









El expresidente del Banco Nación advirtió que, mientras siga el Gobierno actual, Argentina va a convivir con reservas negativas.

Melconian vuelve a críticar la gestión de Javier Milei y plantea una solución para el pago de intereses en dólares.

El economista Carlos Melconian crítico el rumbo monetario del Gobierno, así como la falta de definición sobre un régimen cambiario. Asimismo, advirtió que la Argentina convivirá con reservas negativas durante toda la presidencia de Javier Milei.

En una entrevista con el programa “La Mirada de Roberto García”, el expresidente del Banco Nación planteó serias dudas sobre la hoja de ruta oficial y propuso una estrategia alternativa para el manejo del dólar.

“Fideo con tuco y la llegada de Bessent para mí son sinónimos de ‘no hablemos más de ese tema’. Porque, ¿dolarización? Mostrame los fideos, el tuco... no hubo. Listo, 5 a 0”, contestó con ironía al ser consultado por la frase "Todo marcha acorde al plan" que utiliza el Gobierno. Y es que para Melconian, esa frase no puede estar más errada.

carlos melconian Melconian sobre la intervención de Scott Bessent El economista cuestionó la intervención del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien aportó u$s 3.000 millones al país. “Si todo marcha acorde al plan, ¿a qué vino Bessent? Y tuvo que poner 3 lucas, porque si no te cambia el stent en la vereda en ese momento, estás liquidado”, sentenció.

Asimismo, comparó la naturaleza de ese apoyo financiero y en lo que evolucionó: “No es un swap de 20 donde yo te doy pesos y vos me das dólares y jugamos así, a lo China. Se transformó en: ‘Me debés 3 lucas’. Que es la que puse”. De esta forma, para Melconian la relación con Estados Unidos sufrió un importante cambio, y que pasó de ser un eventual respaldo a convertirse en un acreedor directo.

Melconian sobre el verdadero problema del dólar El ex titular del Banco Nación criticó el uso del superávit fiscal, y que el Tesoro debería ir al mercado a comprar dólares, "como cualquier hijo de vecino", para pagar los intereses de la deuda, algo que no ocurrió en 2024. Además, reveló que el pago de intereses se realizó usando los fondos del FMI: “Eso se pagó usando la plata del Fondo. El dinero es fungible, pero usando la plata del Fondo”. Agregó que existe “un temor, entre comillas, para la historia de este ministro, que se endeude para los intereses”. En esa línea, cuestionó el rumbo económico del Gobierno: “Monetariamente hablando vino una caída de la monetización fenomenal. Eso arrastró al crédito, eso arrastró a la tasa, eso arrastró a la morosidad”, explicó. Para Melconian, si el Gobierno continúa con el mismo programa “va a volver a tener problemas”. De todas formas, destacó que, tras las elecciones, "volvió a la ‘bimonetariedad’ de mil millones de dólares por mes. Que es 12, 15 lucas anuales, de margarita a los chanchos, pero financiable a través de ingresos de capitales”. Como alternativa, propuso un programa de regularización para el pago de intereses en dólares, en lugar de las compras esporádicas actuales: “No esta cosa de que un día 50, una compra en bloque, te enterás por los tuiteros amigos. Es decir, un programa de regularización para el pago de intereses”. Respecto a la salida de capitales que precedió a las elecciones, el economista recordó que “llegó a más de u$s30.000 millones. Aunque le saques 10 del rulo, 20”. Según Melconian, esta fuga masiva de divisas se debe a que “sobran dólares, no faltan. Pero lo que pasa es que alguien se los llevó, que fue la apertura del cepo a las personas”.