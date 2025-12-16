Bitcoin retrocede a u$s86.000 y mide su nuevo piso de soporte para evitar futuros desplomes + Seguir en









La principal criptodivisa sufre por las políticas moderadas de la Fed y la caída de las acciones tecnológicas globales.

Cómo cotizan las principales criptodivisas este martes. Depositphotos

El mercado de criptomonedas opera con una tendencia bajista en la jornada del martes. Bitcoin (BTC) retrocede 3,2% hasta los u$s86.968, según Binance, mientras que Ethereum (ETH) recorta 6,7% y se ubica en u$s2.957.

Mientras tanto, el segmento de altcoins opera a la baja, liderado por Lido Staked Ether (STETH), que cae por 6,7%, seguido de Ripple (XRP) que hace lo propio por 4,4% y Solana (Sol), que retrocede 3,2%.

Embed La Fed y las acciones tecnológicas marcan el pulso de Bitcoin El precio de Bitcoin se estancó en la zona de los u$s90.000 durante las últimas semanas, en el marco de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, que sostuvo un mensaje moderado con respecto a las políticas económicas del país.

La fragilidad del mercado se mantiene, aunque se aguarda por los datos de nóminas no agrícolas para noviembre se publicarán más tarde el martes, seguidos por los datos de inflación del índice de precios al consumidor el jueves. En un contexto donde el mercado laboral y la inflación son determinantes para las acciones de la Fed, un debilitamiento de estas nóminas puede asegurar un futuro con mayor liquidez y, por ende, mayor interés en activos de riesgo, como Bitcoin.

La Fed también comenzó a recomprar bonos del Tesoro a corto plazo durante la última semana, aumentando la liquidez del mercado y potencialmente abriendo la puerta a más operaciones en activos especulativos como las criptomonedas. Esta medida de liquidez, llamada por algunos flexibilización cuantitativa, fue una de las claves del repunte de las criptomonedas en 2021.

Mientras tanto, el mercado mira si u$s85.000 aguanta como piso inmediato, luego de que la zona de u$s90.000 no sirviera como punto de referencia para flujos de corto plazo. Si falla, un rango más amplio entre u$s84.000 y u$s73.000 como zona donde podría aparecer una defensa más seria.

