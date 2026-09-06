Nike sale del S&P 100 tras caer a mínimos de 12 años y cuatro tecnológicas ocuparán su lugar + Agregar ámbito en









La acción perdió cerca de la mitad de su valor en el último año y acumula una baja de alrededor del 76% en cinco años. Dell Technologies, Palo Alto Networks, Arista Networks y SanDisk ingresarán al índice desde el 21 de septiembre.

Nike dejará de formar parte del S&P 100 a partir del próximo 21 de septiembre, en una revisión del índice que refleja el fuerte deterioro bursátil de la compañía deportiva y, al mismo tiempo, el creciente peso que ganaron las empresas vinculadas a infraestructura tecnológica, centros de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial.

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La compañía seguirá integrando el S&P 500, por lo que no quedará fuera del universo de las grandes empresas estadounidenses. Sin embargo, perderá su lugar dentro del grupo más reducido que reúne a algunas de las compañías de mayor tamaño y relevancia del mercado.

La salida de Nike se produce en un contexto particularmente adverso para su acción. El título cerró el viernes en u$s38,40, su nivel más bajo en 12 años, después de perder cerca del 50% en el último año. Si se amplía el horizonte, la caída acumulada ronda el 76% en cinco años.

La pérdida de valor de mercado explica buena parte de su salida. La capitalización bursátil de Nike cayó desde unos u$s264.000 millones a fines de 2021 hasta cerca de u$s57.000 millones actualmente, mientras que en ese mismo período el S&P 100 avanzó alrededor de 83%.

Nike cerró el viernes en u$s38,40, su nivel más bajo en 12 años Depositphotos Las tecnológicas ganan terreno Los lugares liberados serán ocupados por Dell Technologies, Palo Alto Networks, Arista Networks y SanDisk, que ascenderán desde el S&P 500. El cambio se hará efectivo el 21 de septiembre. La modificación se da en un año en el que el S&P 500 acumula una suba del 12% y el mercado continúa concentrando buena parte de sus apuestas en empresas expuestas al crecimiento de la inteligencia artificial y al gasto en infraestructura digital.

Arista Networks se beneficia del crecimiento de los centros de datos por su negocio de redes y conmutadores, mientras que SanDisk aporta exposición al mercado de almacenamiento y memoria flash. Palo Alto Networks se posiciona en ciberseguridad y Dell refuerza la presencia del índice en hardware empresarial e infraestructura de nube. Nike no será la única empresa en dejar el índice. También saldrán Honeywell Aerospace, Simon Property Group y Colgate-Palmolive, en una revisión que vuelve a inclinar la composición del S&P 100 hacia compañías tecnológicas. Qué implica la salida del índice El cambio tiene además efectos técnicos sobre el mercado. Los fondos que replican al S&P 100 deberán ajustar sus carteras, lo que puede generar ventas de las compañías que salen y compras de las que ingresan. La salida de Nike no significa que la empresa haya perdido relevancia comercial, sino que su peso relativo en el mercado disminuyó frente a compañías con mayores expectativas de crecimiento. El movimiento muestra hasta qué punto Wall Street está privilegiando hoy a negocios relacionados con inteligencia artificial, centros de datos, redes y seguridad digital frente a marcas tradicionales de consumo. En términos operativos, Nike cerró su último ejercicio fiscal con ventas por u$s46.398 millones, prácticamente estables frente al año anterior, mientras que su beneficio anual cayó hasta unos u$s3.108 millones. La compañía atraviesa un proceso de transformación bajo la conducción de Elliott Hill, pero por ahora esa estrategia todavía no logró revertir el deterioro bursátil.