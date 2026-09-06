La bronca de Lionel Messi tras el empate del Inter Miami: fue a buscar a un rival y terminó en un fuerte cruce

El argentino y el paraguayo protagonizaron un tenso momento después del 2-2 ante Atlanta United, luego de una jugada que había generado un fuerte festejo defensivo.

Lionel Messi protagonizó un tenso cruce con Junior Alonso después del empate 2-2 entre Inter Miami y Atlanta United , en una secuencia que se extendió tras el pitazo final y obligó a la intervención de otros futbolistas. El episodio ocurrió luego de un partido con varias situaciones en el cierre y tuvo como antecedente una jugada protagonizada por ambos.

El defensor paraguayo había sido uno de los principales protagonistas de la resistencia de Atlanta United en los minutos finales . El conjunto local buscó quedarse con la victoria y tuvo varias oportunidades, pero la defensa visitante logró sostener el empate.

En una de las últimas acciones, Junior Alonso protagonizó una salvada ante Messi y, después de despejar la pelota, celebró la intervención de manera efusiva frente al argentino. Ese gesto fue el antecedente inmediato del enfrentamiento que se produjo una vez terminado el encuentro.

Junior Alonso tuvo una intervención defensiva sobre Messi antes del tenso cruce entre ambos.

Tras el pitazo final, las imágenes de la transmisión mostraron al defensor paraguayo acercándose a Messi y reprochándole algo al capitán de Inter Miami . El intercambio verbal se prolongó durante algunos minutos y continuó en las inmediaciones del túnel que conduce a los vestuarios.

La situación no pasó a mayores porque Rodrigo De Paul y Casemiro , entre otros futbolistas, se acercaron para intervenir e impedir que la discusión escalara. Finalmente, los jugadores se dirigieron hacia los vestuarios después de un cierre cargado de tensión.

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Messi volvió a ser protagonista en el empate

Más allá del episodio con Alonso, Messi tuvo una participación destacada en el partido. El argentino asistió a Casemiro para el primer gol de Inter Miami, que llegó a los 32 minutos mediante un cabezazo del brasileño dentro del área tras un tiro de esquina ejecutado por el rosarino.

Atlanta United reaccionó rápidamente y encontró el empate por intermedio de Miguel Almirón. Más tarde, Luis Suárez volvió a poner en ventaja a Inter Miami, pero el conjunto visitante consiguió igualar nuevamente a los 87 minutos, cuando Breel Embolo convirtió un penal.

Con el 2-2 en el marcador, Inter Miami fue con todo en busca del triunfo durante el tiempo añadido. Messi concentró varias de las últimas acciones ofensivas y tuvo una doble oportunidad en el minuto 97, cuando uno de sus remates terminó impactando en el palo.

Messi aportó una asistencia y estuvo cerca de convertir un gol olímpico en el cierre. Cuenta de X: @InterMiamiCF

Un minuto después, el argentino volvió a generar peligro desde el córner. Intentó dos veces marcar un gol olímpico, pero no pudo superar a Lucas Hoyos. En el primer envío, el arquero argentino rechazó la pelota con el puño; en el segundo, alcanzó a desviarla y el balón terminó nuevamente contra el palo.

El reencuentro de Messi con Gerardo Martino

La jornada también tuvo como protagonista a Gerardo Martino, actual entrenador de Atlanta United y viejo conocido de Messi. El técnico dirigió al argentino durante distintas etapas en Barcelona, la Selección argentina e Inter Miami.

Gerardo Martino volvió a encontrarse con Messi durante la jornada de la MLS. AppleTV

Antes del encuentro, ambos se saludaron en el campo de juego. Martino, además, había hablado sobre la actualidad del rosarino y dejó una reflexión sobre lo que espera para esta etapa de su carrera: “Le diría ‘eternamente gracias’, es momento de no demandarle nada más, de dejarlo tranquilo para que disfrute de su vida con su familia”.

El empate dejó a Inter Miami como escolta de Nashville en la Conferencia Este, con 43 puntos, diez menos que el líder. El equipo de Messi no pudo quedarse con los tres puntos, pero mantuvo su posición en la parte alta de la tabla.