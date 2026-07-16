Nike, la gran perdedora en el Mundial de las marcas dentro y fuera de las canchas

Adidas llegó a la edición 2026 de la Copa del Mundo vistiendo a 14 de las 48 selecciones participantes, mientras que la firma estadounidense equipó a 12. La final la jugarán el domingo 19 de julio Argentina y España y las dos llevan las “tres tiras” en sus camisetas.

Nike perdió dentro y fuera de las canchas el Mundial de marcas ante Adidas, su principal rival.

Las selecciones de Argentina y España definirán la Copa del Mundo este domingo 19 de julio, desde las 16.00, en el New York/New Jersey Stadium, conocido habitualmente como MetLife Stadium. Sin embargo, este Mundial 2026 tuvo un ganador anticipado: Adidas se impuso a Nike , su principal rival, dentro y fuera de los estadios donde se juega el máximo evento organizado por la FIFA.

Como es habitual cada cuatro años, las marcas de indumentaria deportivas juegan su propio Mundial y en esta edición Adidas se llevó todos los títulos antes, durante y previo a la gran final.

La marca alemana no solo dominó en cantidad, sino también en relevancia deportiva y visibilidad. Además, mantiene su rol histórico como sponsor oficial de la FIFA, lo que incluye el diseño de la pelota oficial y la indumentaria arbitral, reforzando su posición estructural dentro del negocio del fútbol global.

Adidas llegó al Mundial que se está disputando en los Estados Unidos, México y Canadá, vistiendo a 14 de las 48 selecciones participantes, (casi el 30% del total) , entre ellas pesos pesados como Argentina, España, Alemania, México y Colombia.

Detrás aparece Nike, con 12 selecciones , pero con una estrategia clara: apostar por equipos de altísimo perfil, como Brasil, Francia, Inglaterra, Países Bajos y los anfitriones Estados Unidos y Canadá. La marca estadounidense privilegia impacto global y exposición mediática, más que volumen, una lógica que le ha permitido sostener una fuerte presencia en los mercados más rentables. No es casual: su desembarco en el fútbol en los años 90 -tras nacer como firma de atletismo- transformó la industria y hoy compite mano a mano con Adidas por el liderazgo.

El podio lo completa Puma, con 11 selecciones, consolidando su expansión internacional con una fuerte presencia en África: Marruecos, Senegal, Ghana, Costa de Marfil y Egipto forman parte de su portfolio.

Adidas, Nike y Puma concentran 37 de las 48 selecciones participantes, es decir el equivalente al 77% de los equipos que participaron de la cita.

En total, tres de cada cuatro camisetas de este Mundial son de estos gigantes que superan registros cada año y ven en el evento una oportunidad para disparar la facturación. Diferentes informes financieros proyectan en torno a u$s1.000 millones en ingresos para Nike y Adidas, mientras que en conjunto estas tres marcas alcanzan una capitalización bursátil de u$s47.655 millones.

Con Adidas como vencedor fuera de las canchas, quedaba por definir quién sería el “campeón de las marcas” dentro del campo de juego. Con Puma ya fuera de carrera en la fase semifinal quedaron la firma alemana, vistiendo a España y Argentina, y la estadounidense, equipando a Francia e Inglaterra.

La disputa entre Adidas y Nike

En el pasado Mundial de Qatar 2022, Nike le arrebató el primer puesto en número de selecciones patrocinadas a Adidas al vestir a más selecciones nacionales (13 equipos de 32) y capturando una mayor cuota del mercado de equipaciones.

Hace poco más de tres años y medio atrás, Adidas solo vistió a 7 seleccionados y fue la tercera vez que el Gigante de Oregón superó a la marca alemana, y la mayor diferencia que Nike ha mantenido sobre su rival de toda la vida.

Sin embargo, en esta edición 2026, Adidas volvió a la vanguardia, no solo vistiendo mayor número de selecciones que la marca del snow sino que también estará presente en la final que disputarán Argentina y España.

Tanto Adidas como Nike habían llegado a semifinales con dos selecciones cada una, pero las derrotas de Francia e Inglaterra, dejaron a la firma estadounidense fuera de carrera por competir, también dentro del campo de juego, por la Copa del Mundo.

Los dos contratos de Nike, tanto con Francia como con Inglaterra, se firmaron hace una década. Sin embargo, hoy en día, la empresa estadounidense está viviendo una desinversión en el fútbol europeo y está apostando de manera más decidida por los deportes estadounidenses. Aun así, le arrebató a Adidas el patrocinio técnico de la Selección Alemana de Fútbol, a la que empezará a vestir a partir de 2027 y hasta 2034.

Adidas se quedó con el Mundial de marcas en 2026 imponiéndose a Nike. No solo vistió a dos selecciones más 14 contra 12, sino que estará presente en la final entre Argentina y España, los dos equipos a los cuales viste. IA

Las dos caras en un mismo Mundial

Ambas empresas han realizado importantes inversiones en el Mundial 2026, pero Nike ha dependido de esta edición para impulsar sus ventas y su visibilidad, intentando encausar el rumbo tras años de pérdida constante de cuota de mercado.

Sin embargo, ni siquiera el impulso de un Mundial pareciera poder cambiar la trayectoria del presente de la empresa. Un directivo señaló el mes pasado que la estrategia de reestructuración del director ejecutivo, Elliott Hill, se enfrentaba a obstáculos significativos, ya que la persistente debilidad en China y unas perspectivas cautelosas ensombrecían unos modestos resultados de ingresos en el cuarto trimestre, que superaron las previsiones.

El mismo portavoz señaló que la empresa siempre quiere que sus deportistas y sus socios de las federaciones lleguen lo más lejos posible, pero que "nuestra visión del fútbol nunca ha estado ligada a un único momento".

En contraposición, Adidas, patrocinador oficial del Mundial, es el "claro ganador" en el mercado del calzado y la ropa deportiva, según Drake MacFarlane, analista de investigación de M Science.

“El mayor impulso en Estados Unidos y Europa ayudó a la marca a ganar cuota de mercado a Nike en el segundo trimestre. La demanda generada por el Mundial ha supuesto un impulso, pero la mejora de Adidas va más allá del evento, mientras que Nike sigue enfrentándose a presiones en Europa”, señaló MacFarlane.

La cuota de mercado de Adidas en el sector del calzado ascendió al 19.2% en junio, frente al 16.0% del año anterior, mientras que Nike siguió perdiendo cuota, según datos de M Science.

En abril, los directivos de Adidas afirmaron que la empresa había registrado unos u$s292 millones en pedidos de productos relacionados con el Mundial durante el primer trimestre y que esperaban una cifra similar en el trimestre actual.

Adidas calificó la final del Mundial como un "momento de orgullo" para la empresa, aunque se negó a revelar sus previsiones de ventas.