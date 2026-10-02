Un estudio de tendencias aseguró que los viajeros eligen el equilibrio por encima de la perfección

Se trata de un análisis que revela un cambio de comportamiento, ya que los viajeros redefinen lo que significa viajar bien. Así, se conocieron cinco tendencias de viaje que se espera influyan en la forma en que las personas planifican, reservan y experimentan sus viajes para el próximo año.

Respaldado por una encuesta global a más de 14.000 viajeros, el informe explora las cinco tendencias de viaje que se espera influyan en la forma en que las personas planifican, reservan y experimentan sus viajes en 2027.

El informe de tendencias de Hilton para 2027 revela un cambio de comportamiento más amplio, ya que los viajeros redefinen lo que significa viajar bien , priorizando la flexibilidad y las experiencias que siguen enriqueciendo sus vidas mucho después de regresar a casa.

Respaldado por una encuesta global a más de 14.000 viajeros, el informe explora las cinco tendencias de viaje que se espera influyan en la forma en que las personas planifican, reservan y experimentan sus viajes en 2027.

Las principales tendencias que marcarán el rumbo de los viajes en 2027 son el auge de los viajes “a la manera propia”, la ecuación de la confianza en los viajes, las escapadas de crecimiento personal, el bienestar, y la mentalidad de los microviajes. En conjunto, estas tendencias reflejan una creciente demanda de conocimiento experto, crecimiento personal, bienestar asociado a la naturaleza y experiencias de viaje más cortas y flexibles.

El próximo año, se espera que los viajeros dejen de lado la perfección en favor del crecimiento personal, la flexibilidad y el descubrimiento. Según el Informe de Tendencias 2027 recientemente publicado por Hilton, El Gran Reequilibrio: Cómo los viajeros esperan reajustarse y recalibrarse en 2027, los viajeros frecuentes están priorizando los viajes que les ayudan a desconectar, a ganar perspectiva y aprovechar al máximo su tiempo.

“Observamos que los viajeros están menos interesados en la definición de perfección de otros y más centrados en planificar sus viajes según sus propios términos”, afirmó Chris Nassetta, presidente y director ejecutivo de Hilton. “El informe de este año refuerza la idea de que las personas buscan experiencias que se adapten a sus vidas, les ayuden a recargar energías y les aporten un significado que perdure mucho después de haber regresado a casa. A medida que las expectativas de los viajeros siguen evolucionando, son nuestras innovaciones físico-digitales, la perfecta fusión de entornos físicos y el trato humano con productos digitales, las que ayudarán a los huéspedes a sacar el máximo partido a su experiencia de viaje, al tiempo que fomentan la confianza y la fidelidad”.

El Informe de Tendencias 2027 de Hilton está respaldado por una extensa investigación global, que incluye una encuesta a más de 14.000 viajeros en 14 países, realizada en colaboración con Morning Consult. El informe identificó cinco tendencias clave.

El auge de ‘Viajar a la manera propia’: Dejando atrás las vacaciones perfectas

A medida que los viajeros se liberan de la presión de tener que cumplir con la idea que otros tienen del viaje "perfecto", definen cada vez más los viajes según sus propios términos.

Casi perfecto: Los viajeros a menudo sienten presión para hacer lo que creen que deberían hacer en vacaciones, incluso si no es lo que ellos desean hacer. Más de la mitad de los viajeros (54%) reporta sentir algún tipo de presión para tener el viaje perfecto y 24% intenta adaptarte al grupo y procura que los demás estén contentos.

Los viajeros a menudo sienten presión para hacer lo que creen que deberían hacer en vacaciones, incluso si no es lo que ellos desean hacer. Más de la mitad de los viajeros reporta sentir algún tipo de presión para tener el viaje perfecto y intenta adaptarte al grupo y procura que los demás estén contentos. Más o menos en solitario: Para muchos viajeros, viajar solo ya no significa estar completamente solo. Casi un tercio de ellos (31%) han viajado solos para reunirse con amigos o familiares en su destino, lo que refleja un cambio más amplio hacia la combinación de independencia con conexión. El atractivo de viajar solo es evidente: Motto by Hilton descubrió que más de la mitad de las reservas realizadas por la marca en todo el mundo, durante el último año, correspondieron a huéspedes que viajaban solos.

Los viajeros a menudo sienten presión para hacer lo que creen que deberían hacer en vacaciones, incluso si no es lo que ellos desean hacer. Magnific

La ecuación de la confianza: la experiencia humana marca la diferencia.

En una era de planificación de viajes impulsada por IA, el toque humano se está convirtiendo en el factor diferenciador definitivo.

Las madres conocen lo mejor: Entre los viajeros que más confían en su familia, uno de cada cinco viajeros sin hijos dice que su madre es su fuente más confiable de consejos de viaje, lo que hace que tengan más del doble de probabilidades (8%) de recurrir a ella en busca de orientación, por encima de quienes son padres. Más allá de la familia, los viajeros también depositan una confianza significativa en el personal del hotel, con 70% de viajeros que confían en ellos como recurso para planificar sus viajes.

Entre los viajeros que más confían en su familia, viajeros sin hijos dice que su madre es su fuente más confiable de consejos de viaje, lo que hace que tengan más del doble de probabilidades (8%) de recurrir a ella en busca de orientación, por encima de quienes son padres. Más allá de la familia, los viajeros también depositan una confianza significativa en el personal del hotel, con de viajeros que confían en ellos como recurso para planificar sus viajes. Envidia de estatus: El estatus de fidelización no se trata solo de ventajas, sino que influye cada vez más en qué y en quién confían los viajeros. La mitad (50%) dice que es más probable que confíe en las recomendaciones de alguien con estatus de lealtad que en las de alguien que no lo tiene, y casi uno de cada tres (29%) dice que siente envidia de los amigos que tienen un estatus de fidelización de viajero superior al suyo.

El estatus de fidelización no se trata solo de ventajas, sino que influye cada vez más en qué y en quién confían los viajeros. La mitad dice que es más probable que confíe en las recomendaciones de alguien con estatus de lealtad que en las de alguien que no lo tiene, y dice que siente envidia de los amigos que tienen un estatus de fidelización de viajero superior al suyo. Ascendiendo en la escala de la lealtad: A medida que los viajeros otorgan mayor valor al estatus élite, también se sienten más motivados para ganarlo. Desde que el programa Hilton Honors evolucionó para que el estatus de recompensa sea más alcanzable y gratificante, en enero de 2026, los miembros de todo el mundo han alcanzado el estatus de nivel élite más rápido, con crecimiento de dos dígitos en comparación con el año anterior.

Escapadas de crecimiento: Viajes que transforman

Los viajes se están convirtiendo en algo más que una simple pausa en la vida cotidiana, ya que cada vez más se consideran un catalizador para el crecimiento personal.

El resplandor previo: Los beneficios de viajar a menudo comienzan antes del viaje en sí. Tres de cada cuatro viajeros ( 76% ) afirman que tener un viaje programado les da un propósito por el cual esforzarse.

Los beneficios de viajar a menudo comienzan antes del viaje en sí. Tres de cada cuatro viajeros ( ) afirman que tener un viaje programado les da un propósito por el cual esforzarse. Skillcations o vacaciones formativas: Viajar se está convirtiendo cada vez más en una vía para el crecimiento personal, con 42% de viajeros globales que afirman que esta actividad les ayudó a descubrir nuevos intereses o pasiones. Los viajeros de la Generación Z son casi dos veces más propensos que los Baby Boomers a regresar a casa con un nuevo pasatiempo o interés para seguir cultivando. A medida que los viajeros buscan conectar más profundamente con los destinos, las propiedades de Hilton están creando oportunidades para interactuar con la cultura y las tradiciones locales. Por ejemplo, en Grand Wailea, un resort Waldorf Astoria,

Viajar se está convirtiendo cada vez más en una vía para el crecimiento personal, con de viajeros globales que afirman que esta actividad les ayudó a descubrir nuevos intereses o pasiones. Los viajeros de la son casi que los a regresar a casa con un nuevo pasatiempo o interés para seguir cultivando. A medida que los viajeros buscan conectar más profundamente con los destinos, las propiedades de Hilton están creando oportunidades para interactuar con la cultura y las tradiciones locales. Por ejemplo, en Grand Wailea, un resort Waldorf Astoria, el Centro de Recursos Culturales Kilohana ofrece oportunidades para aprender la historia, las tradiciones y las habilidades hawaianas a través de experiencias que incluyen lecciones de ukelele, recorridos culturales y clases de artesanía. Solo en 2026, más de 6.000 viajeros visitaron el centro.

Más de la mitad de los viajeros (54%) reporta sentir algún tipo de presión para tener el viaje perfecto y 24% intenta adaptarte al grupo y procura que los demás estén contentos. Consejos al Viajero

Bienestar reinventado: El nuevo equilibrio del bienestar

Los viajeros combinan cada vez más lo digital y lo analógico para mejorar su bienestar, favorecer la recuperación y conectar más profundamente consigo mismos, con su entorno y con los demás. A medida que los viajeros buscan un mayor equilibrio en sus vidas, encuentran nuevas maneras de conectar consigo mismos a través de una combinación de naturaleza, tecnología y conexión humana.

Modo de reinicio: Casi dos tercios (65%) de los viajeros buscan activamente experiencias que calmen el cuerpo y reinicien el sistema nervioso, y 76% afirma que viajar les permite recargarse mental y físicamente de maneras que no pueden lograr fácilmente en casa.

Casi dos tercios de los viajeros buscan activamente experiencias que calmen el cuerpo y reinicien el sistema nervioso, y afirma que viajar les permite recargarse mental y físicamente de maneras que no pueden lograr fácilmente en casa. Regreso a la naturaleza: 79% afirman que el aire fresco y el contacto con la naturaleza son esenciales para relajarse durante sus viajes, y más de la mitad (54%) pasan más tiempo inmersos en la naturaleza cuando viajan que cuando están en casa.

afirman que el aire fresco y el contacto con la naturaleza son esenciales para relajarse durante sus viajes, y más de la mitad (54%) pasan más tiempo inmersos en la naturaleza cuando viajan que cuando están en casa. Conectado con el lugar: Los viajeros buscan cada vez más experiencias de bienestar que fomenten una conexión más profunda con los destinos. En Conrad Orlando, los huéspedes pueden experimentar el entorno natural de Florida a través del Jardín Acuático al aire libre del complejo, una experiencia hidrotermal diseñada para reflejar el clima y el paisaje únicos del destino. La creciente demanda de esta oferta pone de manifiesto este cambio, con tratamientos de baño al aire libre, que han aumentado 60% de forma interanual.

La mentalidad de los microviajes: viajes pequeños, gran impacto

El tiempo se ha convertido en uno de los recursos más valiosos —y limitados— que influyen en la forma en que viajamos. En lugar de esperar la oportunidad perfecta para escaparse, los viajeros optan por viajes más cortos y frecuentes, más fáciles de planificar e integrar en la vida cotidiana.

Haciendo más con menos: 67% les gusta planificar viajes que les permitan experimentar mucho en poco tiempo, con 63% de viajeros que eligen alojarse en un lugar céntrico con muchas cosas que hacer cerca.

les gusta planificar viajes que les permitan experimentar mucho en poco tiempo, con de viajeros que eligen alojarse en un lugar céntrico con muchas cosas que hacer cerca. Definición de estancia corta: La definición de viaje corto varía según la región. 88% de los viajeros estadounidenses considera que un viaje de menos de 3-4 días es un "viaje corto", mientras que Japón (86%) y México (50%) definen un viaje corto como de menos de 2 días. Arabia Saudita (29%) y Alemania (26%) adoptan una perspectiva más amplia de todos los mercados encuestados, al reconocer que un viaje corto puede extenderse a 5-6 días, e incluso más.

En toda la cartera de Hilton, la evolución de los hábitos de viaje se refleja en estancias y experiencias diseñadas para satisfacer las necesidades de los viajeros en cualquier etapa de su viaje. Desde el conocimiento experto y las vivencias transformadoras hasta el bienestar reparador y las escapadas espontáneas, Hilton ayuda a los viajeros a redefinir el significado de un viaje. Con una cartera diversa de 28 marcas, más de 9.400 propiedades y alianzas con marcas líderes en su categoría, como Explora Journeys, AutoCamp, Small Luxury Hotels of the World y otras, Hilton permite a los viajeros disfrutar de las experiencias que más les importan, independientemente del tipo de estancia.

Para obtener más información sobre las tendencias que darán forma a los viajes en 2027, lea el artículo completo. Informe de Tendencias de Hilton para 2027 en stories.hilton.com/2027trends. Para comenzar a planificar su próxima estancia, visite Hilton.com.

Metodología

Estos son los resultados de una encuesta realizada por Morning Consult para Hilton entre el 18 de mayo y el 1 de junio de 2026, a una muestra total de 14.744 viajeros (mayores de 18 años) que planeaban viajar en los próximos 12 meses en Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, Reino Unido, Alemania, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Australia, China, India, Japón y Corea. En general, el margen de error es de aproximadamente el 1%. Para cada mercado individual, el margen de error se sitúa, en promedio, en torno al 3%.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las principales tendencias que ha descubierto Hilton?

El informe de tendencias de Hilton para 2027 identifica cinco tendencias principales que se espera que marquen la pauta en los viajes en 2027:

El auge de "Viajar a su manera": Los viajeros están dejando de lado el viaje perfecto y definiendo los viajes según sus propios términos.

La ecuación de la confianza en los viajes: la IA está cambiando la forma en que los viajeros planifican, pero el toque humano es el factor diferenciador definitivo.

Escapadas para el crecimiento personal: Los viajes se consideran cada vez más un catalizador para el crecimiento personal.

Bienestar reinventado: El enfoque de los viajeros orientado al bienestar ha evolucionado hacia una combinación de tecnologías digitales y prácticas analógicas, que aúnan naturaleza, tecnología y conexión humana.

La mentalidad de los microviajes: Los viajes más cortos y frecuentes se están convirtiendo en la nueva norma.

¿Qué ideas sirvieron de base para la elaboración del Informe de Tendencias de Hilton para 2027?

El informe de tendencias de Hilton para 2027 se basa en una encuesta global realizada en colaboración con Morning Consult a más de 14.000 viajeros en 14 países.

¿Qué es "El Gran Reequilibrio" en el sector de los viajes?

"El Gran Reequilibrio" pone de relieve el cambio de la búsqueda de las "vacaciones perfectas" a la adopción de un enfoque de viaje más flexible y "aproximadamente bueno", priorizando las experiencias significativas, el conocimiento experto y el bienestar, que siguen teniendo un impacto mucho después de que los viajeros regresen a casa.