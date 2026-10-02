Industria textil profundiza su crisis: acumuló una caída del 22,6% en los primeros siete meses del año

Con una contracción casi diez veces superior al promedio industrial, el sector textil profundizó su deterioro en 2026. La caída de la producción y la pérdida de empleo configuran un escenario crítico para la cadena. Los detalles, en la nota.

La industria textil retrocedió un 13% interanual en julio y acumuló una caída del 22,6% en los primeros siete meses del año , registrando sus niveles de producción más bajos en tres años. El deterioro del sector ya provocó la pérdida de más de 28.000 empleos formales desde diciembre de 2023.

Los datos surgen del informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA). El deterioro de la actividad en el sector fue mucho más pronunciado que en el conjunto de la industria: mientras la rama textil acumuló una baja del 22,6% hasta julio, la producción industrial general retrocedió un 2,6% en el mismo período. Dentro del entramado textil, el mayor impacto se concentró en el eslabón de tejidos y acabados, con una contracción del 35,1% en los primeros siete meses del año.

En este marco, la industria textil operó con apenas un 45,3% de su capacidad instalada, ubicándose 12,9% por debajo del promedio de la industria general , que alcanzó el 58,2%. Asimismo, la utilización de la capacidad en el rubro textil cayó 1,3 puntos respecto a junio y 0,9% en la comparación interanual. Según el informe de FITA, desde 2024 el sector opera en niveles de capacidad instalada de entre el 30% y el 50 %, tras haber oscilado entre el 50% y el 60% durante 2023.

El deterioro de la actividad tuvo un notorio impacto sobre el empleo. El agregado de textil, confección, cuero y calzado registró 92.531 puestos formales en junio, 1.284 menos que un mes antes y 16.536 menos que en junio de 2025.

La industria textil operó con apenas un 45,3% de su capacidad instalada, ubicándose 12,9% por debajo del promedio de la industria general.

Según se desprende del informe difundido por la Federación de Industrias Textiles Argentinas, la pérdida promedio mensual de empleos en el sector se duplicó entre junio de 2025 y junio de 2026 respecto del registro acumulado en los 18 meses previos.

La magnitud de la pérdida de mano de obra cobra mayor dimensión al contrastarla con el peso relativo de la actividad en el entramado productivo: la cadena integrada por el textil, la confección, el cuero y el calzado representa el 8,4% del empleo industrial total, pero explicó el 50% de la caída mensual y el 31% del retroceso interanual por toda la industria manufacturera en junio.

La cadena integrada por el textil, la confección, el cuero y el calzado representa el 8,4% del empleo industrial total, pero explicó el 50% de la caída mensual y el 31% del retroceso interanual por toda la industria manufacturera en junio.

Celina Pena, gerenta general de FITA, señaló que “las empresas quieren trabajar, pero la industria textil opera con más de la mitad de su capacidad sin utilizar. Necesitamos condiciones que permitan sostener la producción y el trabajo en la Argentina. Recuperar el empleo y la capacidad productiva que se pierden es cada vez más difícil”.

La contracción también tiene su correlato en la cantidad de establecimientos. En junio había 1.939 establecimientos textiles y 2.343 de confección, que en conjunto sumaron 4.282 unidades, 517 menos que un año antes. Cabe señalar que desde diciembre de 2023 se perdieron 770 establecimientos en términos netos y el 67% de esa reducción se produjo durante los últimos doce meses.

La caída en el sector coincide con un marcado repliegue de la inversión. Entre enero y agosto, las importaciones de maquinaria textil acumularon un monto de u$s78 millones, lo que representa un derrumbe del 31,2% en comparación con el mismo período de 2025, cuando se habían alcanzado los u$s113 millones. En la estructura de la maquinaria, la mitad de las compras correspondió a maquinaria de lavado, seguida por equipos de hilatura y de coser.

La caída en el sector coincide con un marcado repliegue de la inversión.

Evolución de precios

El cuadro se completa con una evolución de precios significativamente inferior a la del resto de la economía. En agosto, los precios al consumidor de prendas de vestir, cuero y calzado registraron una baja mensual del 0,6%, acumulando un incremento interanual del 11%, muy por debajo del 33,5% alcanzado por el nivel general de la economía.

En el ámbito mayorista se observó una dinámica similar: los productos textiles aumentaron un 19,2% interanual, frente al 27,6% registrado por el promedio de las manufacturas.

“El sector tiene poco margen para trasladar a precios el aumento de sus costos”, sostiene FITA.

“El sector tiene poco margen para trasladar a precios el aumento de sus costos”, sostiene FITA.

En este contexto, el informe de FITA subraya que la actividad del sector continúa sin mostrar señales de recuperación, manteniéndose estancada en niveles históricamente bajos desde fines de 2025. La combinación de menor producción, una elevada capacidad ociosa, destrucción de empleo, cierre de establecimientos y un derrumbe de las inversiones configura un escenario de desplome estructural que se profundizó a lo largo de 2026.