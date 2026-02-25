Otra provincia coloca deuda: Entre Ríos emite bonos por u$s500 millones en Nueva York + Seguir en









La Provincia de Entre Ríos prepara una emisión de hasta u$s500 millones a 7 años con tasa fija a licitar. Los fondos irán a recomprar deuda 2028 y financiar infraestructura.

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Rios.

El gobierno de Entre Ríos, liderado por Rogelio Frigerio, formalizó el lanzamiento de una emisión de títulos públicos en dólares por un monto de hasta u$s500 millones, con un plazo de vencimiento a siete años con una tasa fija que surgirá del proceso de licitación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta iniciativa, que contempla el pago de intereses semestrales y una amortización del capital en tres cuotas anuales consecutivas, busca emular el camino de acceso al crédito que ya transitaron recientemente distritos como Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el aval de la coparticipación federal.

"Los fondos obtenidos se destinarán a una doble finalidad: por un lado, mejorar el perfilamiento de la deuda entrerriana mediante la recompra de bonos con vencimiento en 2028 y, por otro, financiar un ambicioso plan de infraestructura que abarca desde la modernización de puertos y rutas hasta mejoras críticas en los sistemas de salud, educación y vivienda", expresó Wise Capital.

En el extremo opuesto, la provincia de La Rioja ratificó ante la Comisión Nacional de Valores su incapacidad de pago, y se consolida como el único distrito del país en cesación de pagos tras incumplir nuevamente con los compromisos de su bono verde.

La Nación también lanza un bono en dólares bajo ley local Desde MECON anunciaron un nuevo bono del Tesoro en dólares con vencimiento en octubre de 2027. El ARGBON27 o Bonar 2027 ofrece un cupón fijo del 6% anual en dólares (0,5% mensual) y amortiza el 100% del capital al vencimiento.

La colocación inicial será de hasta u$s150 millones ampliable a u$s250 millones, dentro de un programa que podría alcanzar u$s2.000 millones.