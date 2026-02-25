Adiós a una conocida cadena de supermercados: más de un docena de locales cierran para siempre + Seguir en









Una reconocida compañía sufrió con los avances de la tecnología y tomó una fuerte medida que perjudicó a sus empleados.

La compañía debió tomar fuertes medidas ante una importante crisis. Freepik

La crisis del comercio tradicional, frente al avance de las ventas por internet, obliga a las grandes cadenas de consumo a tomar decisiones drásticas. Este escenario afecta a empresas históricas que solían facturar millones de dólares y hoy se ven forzadas a cerrar definitivamente varias de sus tiendas más importantes.

Esta sorpresiva reducción de espacios de venta físicos genera una fuerte alarma en el sector minorista y cambia la dinámica de compras en los barrios. Entender los motivos detrás de esta reestructuración resulta clave para dimensionar el impacto real que tendrá sobre el mercado laboral en el corto plazo.

Alcampo La cadena francesa no puede afrontar las bajas ventas y tomó fuertes decisiones. Alcampo Qué pasó con Alcampo La cadena de origen francés confirmó que cerrará un total de 16 sucursales distribuidas en la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, Navarra y País Vasco. Esta fuerte medida empresarial, fundamentada en causas económicas y organizativas, afectará directamente a 196 trabajadores que se enfrentan a un despido inminente.

Para intentar achicar el impacto, la compañía ofreció a los afectados optar por 35 puestos fijos estructurales, aunque con jornada reducida y una compensación de hasta 3.000 euros. Si se logra reubicar a este personal, la cifra de despidos bajaría a 145 personas, quienes recibirán una indemnización de 35 días por año trabajado.

A pesar de cerrar estos locales que movían millones anualmente, la empresa que emplea a 23.300 personas en toda España aclaró que protegerá a los sectores de riesgo. Los trabajadores con una discapacidad igual o superior al 33% y las víctimas de violencia de género quedarán totalmente excluidos de esta ola de despidos.

El futuro de la cadena Lejos de retirarse de España, donde todavía opera 526 establecimientos, Alcampo busca reinventarse achicando los hipermercados inmensos para darle prioridad al comercio electrónico. La nueva estrategia apunta a competir de lleno en las ventas online y desarrollar tiendas físicas mucho más pequeñas, pensadas para las compras rápidas de todos los días. Como parte de este intento por no perder millones frente a la competencia digital, los sindicatos y la firma acordaron transformar cinco de sus supermercados actuales al formato de apertura ininterrumpida. Estas sucursales trabajarán los siete días de la semana, lo que permitirá sumar a 33 nuevos trabajadores.

