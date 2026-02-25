Wall Street sube en el premarket, mientras la expectativa por los balances de Nvidia crece + Seguir en









Nvidia es la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil y referente en IA, por lo que sus resultados y perspectivas tienen una importante influencia en el sector.

Wall Street ayer rebotó luego de un lunes rojo. Depositphotos

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este miércoles, extendiendo el rebote de la rueda previa. Sin embargo, los temores a la disrupción de la inteligencia artificial continúa, como así también el atractivo por los grupos que se han quedado rezagados.

En este contexto, el informe trimestral de Nvidia que se publicará este miércoles se perfila como la próxima prueba para el sector tecnológico, ya que se plantean dudas sobre si las ventas masivas relacionadas con la IA han sido demasiado drásticas y cuándo podría llegar un punto de inflexión para las acciones bajo presión.

El gigante de los semiconductores, la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil, es un referente en IA, cuyos resultados y perspectivas podrían tener un amplio impacto en el sector.

De hecho, el sector tecnológico del S&P 500 ha caído un 3,5% en lo que va del año, su peor comienzo desde 2022, cuando las acciones cayeron ampliamente debido a que la Reserva Federal (Fed) comenzó a subir las tasas de interés.

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas En el resto del mundo, la situación es alcista. Depositphotos Las claves de esta jornada en los mercados El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,23% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,33%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,19% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Axon Enterprise (+1,3%), Albemarle (+1,3%) y Enphase Energy (+0,9%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en First Solar (-0,10%), Godaddy (-0,09%) y HP (-%). En el resto del mundo, la situación es alcista. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,70%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,28% y el CAC francés acompaña con 0,31%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,91%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,66%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,72%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,91% y el Nikkei 225 japonés aumentó 2,20%.