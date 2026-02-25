La dieta de huevos y verduras que recomiendan los expertos a personas mayores de 60 años + Seguir en









La proteína es un nutriente esencial para mantener la masa muscular. Conocé la mejor manera de incorporarlos para aprovechar todas sus propiedades.

Además, de una buena alimentación, el ejercicio de fuerza es crucial para conservar masa muscular y salud ósea durante el envejecimiento.

La proteína es un nutriente muy importante para mantener la masa muscular. Debido a esto, los expertos afirmaron que, junto al ejercicio de fuerza, los alimentos con esta característica ayudan a conservar la movilidad y limitar el deterioro funcional propio del envejecimiento.

El músculo representa cerca del 40% del peso corporal y se considera un “órgano de la longevidad y determina nuestro envejecimiento”, expresó la doctora Gabrielle Lyon. Además, en cada década se puede perder hasta un 4% de masa muscular si no se ejercita, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a enfermedades metabólicas y limita la independencia.

La cantidad de proteína recomendada según la edad Los especialistas sugieren revisar la dieta, aumentar el consumo de proteína y consultar con un especialista para adecuar el plan nutricional. La cantidad de proteína recomendada varía según edad, condición física y sexo. La Fundación Internacional de Osteoporosis (FIO) y la Universidad de Harvard confirmaron que los hombres adultos deben consumir 56 gramos diarios y las mujeres, 46 gramos. Estos niveles se mantienen a partir de los 70 años.

La calidad también es importante tenerla en cuenta. La proteína de alto valor biológico, presente en huevos, lácteos y pescados, aporta además calcio y vitamina D. Por otro lado, las fuentes vegetales añaden fibra y grasas insaturadas. Esto quiere decir que, el consumo adecuado de proteína estimula la producción de factores de crecimiento, favorece la absorción de calcio y mejora el colágeno.

Ejercicio de fuerza para ayudar a la longevidad Durante la edad adulta, la reducción de actividad física y de exposición solar puede acelerar la pérdida muscular en adultos mayores. Las señales de advertencia incluyen "dificultades para levantarse de una silla, subir escaleras o caminar al ritmo habitual", afirmó Miriam Piqueras, especialista en tercera edad.

Esto quiere decir que, además, de una buena alimentación, el ejercicio de fuerza es crucial para conservar masa muscular y salud ósea durante el envejecimiento. El ejercicio frecuente ayuda a frenar la pérdida muscular, mejora el equilibrio, la coordinación y la regulación metabólica.

