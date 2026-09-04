Pese a las compras acotadas del BCRA, las reservas escalaron casi u$s1.000 millones en la semana

La autoridad monetaria compró en la jornada u$s23 millones y acumuló u$s81 millones en los primeros cuatro días de septiembre. En tanto, las reservas cayeron u$s74 millones por el impacto del oro, aunque se mantuvieron por encima de los u$s50.000 millones.

El BCRA cerró la semana con reservas arriba de u$s50.000 millones, pero las compras siguieron lejos del ritmo de meses previos.

El Banco Central (BCRA) cerró la semana con saldo positivo en el mercado oficial, aunque todavía sin recuperar el ritmo de acumulación de los meses más fuertes del programa. En tanto, este jueves 4 de septiembre compró u$s23 millones en una rueda con u$s735 millones operados , por lo que absorbió apenas 3% del volumen negociado .

Con este resultado, las compras de septiembre llegaron a u$s81 millones , mientras que el saldo semanal ascendió a u$s127 millones . A su vez, las adquisiciones acumuladas en 2026 alcanzaron u$s14.176 millones y el Central extendió a 27 ruedas consecutivas su racha compradora. Sin embargo, el promedio diario del mes se ubicó en u$s20 millones , por debajo de los u$s38 millones de agosto y todavía muy lejos de los u$s103 millones de julio , los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo .

De esta forma, el BCRA siguió comprando y logró sostener una dinámica positiva para el saldo de reservas, pero lo hizo con una participación reducida dentro del mercado y en un contexto en el que la oferta genuina todavía no alcanza para acelerar la recomposición de divisas. Por eso, la mejora semanal luce más ordenada que en el cierre de agosto, aunque el programa continúa funcionando a una velocidad menor.

n paralelo, las reservas internacionales brutas bajaron u$s74 millones en la rueda y cerraron en u$s50.726 millones . Sin embargo, la caída diaria no modificó el balance favorable de la semana, ya que el stock acumuló una mejora de u$s935 millones y logró sostenerse por encima de los u$s50.000 millones , tras la recuperación posterior a los movimientos de cierre de agosto.

La baja del día respondió principalmente al efecto de la valuación. Así, el oro retrocedió 1,40% y habría restado cerca de u$s100 millones al valor contable de las tenencias del Central. Además, el dólar global subió 0,15% , mientras que el euro cayó 0,12% , la libra bajó 0,08% y el yen retrocedió 0,26% . En cambio, el yuan se apreció 0,10% .

El mayorista quedó estable

En el frente cambiario, el dólar mayorista no mostró cambios y cerró en $1.508 para la venta. Según datos de mercado, la divisa operó con buen volumen, escasa fluctuación y cierto equilibrio entre la oferta y la demanda genuina, después de varias ruedas en las que la presión compradora había sido más marcada.

Los máximos se registraron a media mañana, en $1.508,50, apenas por encima del cierre previo. Luego, la oferta ganó terreno al inicio del último tramo de la rueda y llevó la cotización hasta mínimos de $1.504,50. Sobre el cierre, una recuperación de la demanda volvió a acomodar los precios en el mismo nivel del día anterior.

Con una rueda pendiente para cerrar la semana, el mayorista acumuló una baja de $4, en contraste con la suba de $13 registrada en la semana previa. Así, la estrategia oficial logró acotar la presión sobre el tipo de cambio y mantuvo la cotización por encima de $1.500, aunque por debajo de los máximos alcanzados en la última semana de agosto.

Entre los dólares alternativos, el MEP bajó 0,18% hasta $1.525,39, mientras que el contado con liquidación subió 0,25% hasta $1.592,43. A su vez, el dólar blue cayó 0,32% y cerró en $1.540. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 2,12%, mientras que el canje subió a 4,39%.

Futuros en baja y tasas mixtas

En futuros, la curva volvió a operar mayormente en baja, con una caída general de 0,10%. Septiembre retrocedió 0,03%, octubre bajó 0,06%, diciembre cayó 0,03% y los contratos de 2027 mostraron descensos más marcados en algunos tramos, especialmente entre marzo y junio.

Con estos movimientos, la tasa implícita de septiembre quedó en 1,55% mensual, equivalente a 18,62% anualizado, mientras que octubre se ubicó en 1,64%, o 19,67% anualizado. La baja de la curva acompañó la estabilidad del mayorista y mostró una menor presión esperada en el corto plazo.

En el mercado de pesos, las tasas tuvieron un comportamiento variado. Así, la TAMAR bajó de 24,50% a 24,25%, mientras que la BADLAR subió de 23,13% a 23,25%. Ese movimiento dejó un equilibrio todavía delicado, pero menos tensionado que el observado durante buena parte de agosto.

Así, la jornada cerró con una mejora moderada para el esquema cambiario. El BCRA siguió comprando, el mayorista se mantuvo estable y los futuros retrocedieron, aunque las reservas bajaron por el oro y el promedio de compras de septiembre continuó deprimido. El desafío sigue siendo convertir la calma cambiaria en una acumulación más consistente de divisas, sin volver a forzar una suba fuerte de tasas.