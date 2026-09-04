Los ADRs se dan vuelta y suben hasta 3,4%, mientras el riesgo país continúa debajo de los 500 puntos + Agregar ámbito en









Los títulos soberanos Globales se dan vuelta y pasan a terreno positivo, aunque el riesgo país todavía no lo refleja y experimenta un leve rebote.

Bonos en dólares extienden repunte.

Los bonos soberanos en dólares se dan vuelta y suben este viernes en Wall Street, mientras que el riesgo país argentino experimenta un tenue rebote, aunque se mantiene por debajo de los 500 puntos básicos. En los ADRs y las acciones de empresas también pegan un giro y pasan a terreno positivo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los títulos públicos argentinos cotizan con avances de hasta 0,7%, de la mano los bonos Globales (emitidos bajo jurisdicción extranjera). Entre los Bonares (bajo legislación local) se observa algún que otro rojo, pero se dirigen hacia terreno positivo.

El riesgo país repunta 1 punto básico, hasta las 495 unidades. Luego de un agosto complicado, el indicador que mide el banco J.P. Morgan logró perforar este jueves el piso de los 500 puntos básicos y la gran pregunta en la city es si logrará consolidar una nueva tendencia bajista.

Las acciones y los ADRs, a la baja Mientras tanto, los ADRs y acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operan con mayoría de alzas de hasta 3,4% encabezados por Telecom, seguido de IRSA (+1,7%) y Loma Negra (+1,6%).

En la bolsa porteña, el índice S&P Merval de acciones líderes escala 0,3%, hasta los 3.067.302,04 puntos. Medido en dólares, también sube 0,6% y se ubica en 1.936,26 unidades.