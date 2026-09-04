El ministro de Economía, Luis Caputo, se hizo presente en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) centró su discurso en varios temas, por un lado hizo referencia a la actividad económica de la cuál dijo que el crecimiento se de a dos velocidades "forma parte de un proceso natural". También dijo en relación a la mora crediticia que pesa sobre las familias que "o podemos usar la plata de los contribuyentes para compensar a entidades financieras cuyo trabajo es dar crédito" y aseveró que no hay un problema sistémico. En relación al sistema tributario dijo que es "Argentina tiene una estructura impositiva malísima" y dijo que piensan bajar otro punto del PBI. En relación al 2027, dijo que cree que no volverá lo ocurrido en 2025.
Para Luis Caputo, crecer a dos velocidades es parte de un "proceso natural" y volvió a descartar un rescate a morosos
El ministro de Economía, Luis Caputo, se hizo presente en la Convención Anual de IAEF y desde allí aseguró que
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En cuanto a la actividad económica y el crecimiento a "dos velocidades", dijo que, justamente, la parte errónea en esto es darle una connotación negativa porque "es una obviedad que en un proceso de reasignación de recursos que algunas crecen a otras velocidades". Para el ministro, las industrias que estaban "pisadas" como la minería, era lógico que iban a arrancar en punta. "Eso no es un problema, esas industrias ayudan a las otras. A las industrias generadora de dólares no las dejabas surgir", resaltó. Para el funcionario, que le vaya bien a estos sectores hace que haya más previsibilidad. "La tasa va convergiendo va bajando. Le permiten a algunos más y a otros menos este cambio. Es un proceso natural. Nosotros tenemos como objetivo estabilizar la macro. Estamos reconstruyendo el país y es parte del proceso", se defendió.
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