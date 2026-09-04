Para Luis Caputo, crecer a dos velocidades es parte de un "proceso natural" y volvió a descartar un rescate a morosos

El ministro de Economía, Luis Caputo , se hizo presente en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) centró su discurso en varios temas, por un lado hizo referencia a la actividad económica de la cuál dijo que el crecimiento se de a dos velocidades "forma parte de un proceso natural" . También dijo en relación a la mora crediticia que pesa sobre las familias que "o podemos usar la plata de los contribuyentes para compensar a entidades financieras cuyo trabajo es dar crédito" y aseveró que no hay un problema sistémico. En relación al sistema tributario dijo que es "Argentina tiene una estructura impositiva malísima" y dijo que piensan bajar otro punto del PBI. En relación al 2027, dijo que cree que no volverá lo ocurrido en 2025.

En cuanto a la actividad económica y el crecimiento a "dos velocidades", dijo que, justamente, la parte errónea en esto es darle una connotación negativa porque "es una obviedad que en un proceso de reasignación de recursos que algunas crecen a otras velocidades". Para el ministro, las industrias que estaban "pisadas" como la minería, era lógico que iban a arrancar en punta. "Eso no es un problema, esas industrias ayudan a las otras. A las industrias generadora de dólares no las dejabas surgir", resaltó. Para el funcionario, que le vaya bien a estos sectores hace que haya más previsibilidad. "La tasa va convergiendo va bajando. Le permiten a algunos más y a otros menos este cambio. Es un proceso natural. Nosotros tenemos como objetivo estabilizar la macro. Estamos reconstruyendo el país y es parte del proceso", se defendió.