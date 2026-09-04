Las tecnológicas impulsan los futuros de Wall Streeet y el mercado espera un dato clave sobre empleo de EEUU + Agregar ámbito en









Las acciones estadounidenses se mantuvieron estables y los bonos del Tesoro subieron levemente mientras los inversores esperaban a ver si el informe de empleo del viernes proporcionaría a la Reserva Federal la justificación suficiente para posponer una subida de tipos de interés en septiembre.

Wall Street: futuros positivos y expectativa por el empleo de EEUU. Reuters

Las bolsas mundiales suben a la espera de los datos de empleo de EEUU de este viernes, mientras que los mercados de bonos experimentaron un respiro muy necesario después de que un alto funcionario de la Reserva Federal (Fed) moderara las expectativas de suba de tasas y provocara una moderación del dólar en los mercados globales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El gobernador de la Fed, Christopher Waller, afirmó ayer que los datos recientes sugieren algunos indicios de desinflación y que, si los próximos informes refuerzan esa tendencia, se mostraría a favor de mantener las tasas de interés sin cambios en la reunión de política monetaria de este mes.

La rentabilidad de los bonos del Tesero a dos años se mantuvo en el 4,33% tras caer 5 puntos básicos durante la noche, alejándose aún más del máximo de 4,41% alcanzado el miércoles, su tope de los últimos 20 meses.

Mientras tanto, el mercado está a la espera del informe de nóminas de Estados Unidos correspondiente a agosto, que se publicará más tarde. Las previsiones apuntan a un aumento de 56.000 puestos de trabajo tras la sorprendente caída de 23.000 del mes anterior. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 4,1%.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — baja 0,64% hasta u$s94,92 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI cae 0,88%, hasta los u$s90,49 el barril.

El empleo de EEUU marca el ritmo de los mercados. Depositphotos Las claves de la jornada en Wall Street En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,08% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,53%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,08% a la baja. En la previa, las acciones con mayores subas son Sempra Energy (+5%), UDR Inc (+4%) y Transdigm (+4%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en WW Grainger (-20%), Lululemon (-20%) y Equifax (-6%). En Europa, el Euro Stoxx sube 0,07%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,28% y el CAC francés baja 0,17%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,02%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,74%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 0,30%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,64% y el Nikkei 225 japonés aumentó 1,28%.