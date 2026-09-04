Créditos hipotecarios UVA: el BCRA licitará el lunes los primeros $200.000 millones del FGS en plazos fijos

La autoridad monetaria comunicó cómo se llevarán a cabo las colocaciones. Los plazos fijos tendrán dos tramos: uno con una tasa mínima del 2,5% por sobre la inflación y otro con una tasa del 4,5%.

El próximo lunes 7 de septiembre se llevará a cabo la primera licitación de los plazos fijos UVA destinados a financiar créditos hipotecarios con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) , una de las medidas más importantes que lanzó el Gobierno en las últimas semanas. En este debut, el monto a colocar será de $200.000 millones.

Así lo informó el Banco Central (BCRA), a través de la Comunicación "B” 13223. La autoridad monetaria será, en su carácter de colaborador técnico y operativo de la ANSES como administradora del FGS , quien organice y ejecute las licitaciones cuyos fondos deberán ser destinados, en forma exclusiva, al otorgamiento de créditos hipotecarios para la compra, construcción o mejora de primera vivienda para personas humanas.

Previamente, la entidad que conduce Santiago Bausili había detallado, mediante la Comunicación “A” 8475 , que el monto total del programa será de $2 billones y el monto mínimo de oferta será de $1.000 millones (las ofertas que realice cada banco no podrán superar el 20% del total licitado). Las licitaciones se instrumentarán a través del sistema SIOPEL de A3 Mercados, Rueda LIC2, con un sistema de precio múltiple.

Cada licitación contará con dos tramos: uno "corto", con un plazo de un año y una tasa mínima del 2,5% por sobre la inflación (UVA), y otro "largo", con un plazo de cinco años y una tasa mínima del 4,5%. Las entidades financieras participantes podrán ingresar una o más ofertas por cada tramo.

Por otra parte, el BCRA comunicó que las entidades financieras no podrán otorgar, con dichos fondos, créditos hipotecarios a una tasa que supere el 7,5% + UVA . Asimismo, el monto de cada crédito no podrá exceder las 150.000 UVA , y el plazo de no podrá ser inferior a 15 años .

Otro de los puntos a destacar es que el límite del monto a adjudicar a cada banco no podrá superar el equivalente al 2% de su Responsabilidad Patrimonial Computable y el 20% del total de la cartera de créditos hipotecarios vigente a la fecha de la licitación.

En cuanto a las cláusulas de cancelación anticipada, la norma establece que el FGS podrá ejecutarla en una única oportunidad una vez transcurridos 120 días corridos de su constitución y hasta el vencimiento del plazo fijo. Adicionalmente, el monto máximo de la cancelación anticipada no podrá ser superior a la diferencia entre el monto inicial adjudicado y el monto de los créditos efectivamente colocados por el sector financiero.

Cabe recordar que, ante la debilidad del crédito en pesos, en un marco de morosidad récord, el Gobierno busca que el financiamiento en dólares se convierta en un motor de la economía y, para ello, flexibilizó las condiciones para otorgar préstamos a empresas que no generen divisas. En paralelo, pretende reactivar el crédito hipotecario, teniendo en cuenta que se trata de una línea con bajo ratio de irregularidad (ya que lo primero que pagan las familias suele ser la casa) y que hay espacio para la expansión de estos créditos, según los especialistas.

Los detalles técnicos de las licitaciones para financiar créditos hipotecarios UVA

"En caso de licitarse más de un tramo, en primer lugar, se sumarán los montos de las ofertas y, a continuación, se agruparán los montos de las ofertas por tramo. Luego, dentro de cada tramo se ordenarán por la tasa de interés ofertada en forma descendente, a partir de la que consigne la mayor tasa de interés pasiva nominal anual para el plazo subastado. Dichas ofertas se irán aceptando sucesivamente a partir de la primera. En el caso de que dos o más ofertas registren la misma tasa de corte y la sumatoria de las mismas exceda el monto distribuible, los cupos de cada tramo se asignarán sobre dicho monto a prorrata entre los adjudicatarios", detalló el Central.

Y aclaró: "En caso de que una entidad financiera (EEFF) realice una única oferta y que la misma no se encuentre encuadrada dentro de los límites establecidos dicha oferta será descartada. En caso de que una EEFF realice múltiples ofertas y alguno de los límites no se cumpla, se procederá a ordenar las ofertas de esa EEFF por la tasa nominal anual (TNA) ofertada en orden descendente y se descartarán las ofertas de menor tasa hasta encuadrar con los límites establecidos".

Por último, informó el BCRA, las entidades elegibles deberán contar, como mínimo, con una calificación de riesgo en escala local para el largo plazo correspondiente a la categoría BBB. En caso que una entidad cuente con más de una calificación de riesgo con notas diferentes, a los efectos de determinar el cumplimiento de la calificación mínima exigida para integrar la cartera de inversiones del FGS, se considerará la menor de ellas.