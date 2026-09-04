Motosierra: el Gobierno ajustó 8% el gasto público en agosto, con fuerte recorte de fondos a las provincias

El gasto "base caja" de la Administración Pública Nacional tuvo un importante recorte. En el octavo mes, bajaron las partidas para jubilaciones.

El Gobierno reforzó en agosto el recorte del gasto público para tratar de mantener el superávit fiscal elevado, en un contexto de caída caía de recursos. En la Administración Pública Nacional (ANP), que representa al 90% del Sector Público Nacional, se pagó 8% menos que el año pasado.

Se trata de grandes recortes en partidas del Presupuesto que son pequeñas en relación al total del gasto . El Gobierno está reforzando al ajuste en partidas de gasto social y de transferencias a las provincias.

Tal como señaló Ámbito, el ministro de Economía, Luis Caputo, se encamina a incumplir nuevamente las metas de superávit pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para este año tiene que reunir $16,2 billones. En junio la meta había sido $6,8 billones y el resultado estuvo levemente por debajo luego de un waiver de $1,6 billones.

El presidente Javier Milei insistió, durante la reunión de la Fundación Libertad y Progreso (FyP) de esta semana, que mantendrá el apretón fiscal hasta terminar con la inflación. Es decir, el superávit sigue siendo una cuestión de voluntad política antes que producto de una economía virtuosa que genera recursos.

Los datos muestran que los gobernadores y los intendentes están sosteniendo el ajuste de la APN . La caída de las transferencias discrecionales es de mas del 60% en el año.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indicó en un reporte que en agosto, el gasto devengado cayó 9,95%. Se trata erogaciones autorizadas. Las que efectivamente se pagaron se recortaron 7,95%.

El IARAF destaca que "entre los conceptos que habrían registrado caídas, se destaca la disminución de las transferencias a provincias y municipios, del 66,39%, seguida por los servicios no personales, con una caída del 28,92%; las ayudas sociales a personas y asignaciones familiares, que habrían disminuido 16,65%; las jubilaciones y pensiones, con una reducción del 8,45%; y los gastos en personal, que habrían caído 6,13%".

En cambio, los gastos que subieron son transferencias al sector privado (en las que registran subsidios económicos), con una suba del 14,51%; transferencias a universidades nacionales, con un aumento del 9,48%; y transferencias a otras entidades del sector público nacional, que habrían crecido 2,70%.

El estudio indica que en el acumulado de ocho meses las mayores caídas se habrían registrado en las transferencias a provincias y municipios, con una disminución del 63,10%, seguidas por los servicios no personales, que habrían caído 17,95%, y las ayudas sociales a personas y asignaciones familiares, con una reducción del 13,64%.

Los gastos que vienen subiendo en 2026 son otras transferencias al sector privado (en las que registran subsidios económicos), con un aumento del 33,2%, y jubilaciones y pensiones, con una suba del 1,03%.

Un dato a tener en cuenta es que si bien jubilaciones y pensiones suben proporcionalmente poco, la partida representa entre el 45% y el 46% del gasto primario total, por eso su incremento tiene fuerte impacto.

El recorte de gastos que soportan las provincias a través del ajuste de envíos del tipo "discrecional" y la vez por caída de los envíos automáticos, tiene impacto en el plano político. El Gobierno tiene que negociar con los gobernadores votos para poder sacar leyes.