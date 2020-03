Bueno: Economía logró canjear un 67% del Bogato y se descomprime vencimiento del viernes

Más allá de esto, Finanzas captó otros $9.300 millones en Lebads, por lo que quedarían $16.700 millones netos a pagar.

En total, el Gobierno colocó este miércoles un bono del Tesoro (Boncer) y dos letras del Tesoro en moneda local (Lebad) por $56.983 millones.

Adjudicó 708 millones de pesos en Lebad, con vencimiento el 28 de mayo de 2020, con un precio de corte de 1.053,98 pesos por cada 1.000 pesos de valor nominal, lo que representa una tasa nominal anual de 33,71%.

El Tesoro también colocó 8.589 millones de pesos en Lebad con vencimiento el 31 de julio de 2021, a un precio de 989,86 pesos por cada 1.000 pesos de valor nominal, lo que resulta en una tasa anual de 36,05%.

Por otro lado, la cartera informó que la licitación del Bono del Tesoro ligado a la inflación (CER) con vencimiento en 2021 totalizó 33.200 millones de pesos y la de Lebad al 31 de julio del año próximo fue de 14.486 millones de pesos.

"Las tasas de adjudicación de los nuevos instrumentos ofrecidos se ubicó en niveles consistentes con la secuencia planteada en el programa macroeconómico orientado a restablecer la sostenibilidad de la deuda y en la definición de una nueva curva de tasas de interés en moneda nacional", dijo el Ministerio de Economía tras la licitación en la que recibió 302 órdenes con ofertas.

En esta oportunidad, los tenedores del BOGATO contaron con un menú de opciones que les brindó la posibilidad de suscribir nuevos títulos a tasas sostenibles y en condiciones financieras compatibles. Es que el Gobierno ofreció canjear la tenencia de un bono a valor técnico, dado que las castigadas paridades de los títulos públicos desalientan a los inversores a canjearlos a valor de mercado contabilizando así fuertes pérdidas.

"Buena colocación de la Secretaría de Finanzas frente al vencimiento del A2M2, que estaba todo en manos de privados. Lograron captar $48.000 millones, de los $71.500 millones que vencían. A su vez, colocaron casi $10.000 millones, más por Lebads. Se acota la emisión monetaria requerida", comentó Juan Ignacio Paolocchi, analista de EcoGo.

Sobre la colocación, el Gobierno enfatizó que "la construcción y recuperación del mercado de deuda local exige una interacción público-privada basada en la buena fe, el diálogo constructivo y la conducta responsable de todos los actores involucrados a lo largo del proceso de normalización".

Dudas que tiene el mercado

Más allá de esta buena colocación, el mercado aún tiene dudas sobre si el Gobierno pagará o no el vencimiento restante del Bogato, sobre todo teniendo en cuenta sus implicancias de cara a futuros canjes.

"Es una pregunta difícil si paga o no paga. Hay un trade off: si el gobierno paga no castigará a aquellos que no entraron al canje, por lo tanto en la próxima operación de este tipo los incentivos no van a estar alineados para entrar al canje. Si no paga, habrá un nuevo impacto en la curva de pesos", dijo a Ámbito Paolocchi.

Para colmo, Economía dio una dura advertencia luego de la operación de este miércoles: avisó que "en este proceso de normalización de la curva de rendimientos en pesos, las conductas de tipo oportunistas, y de persecución de rentas extraordinarias en períodos cortos de tiempo, no contribuyen a los objetivos de sostenibilidad antes mencionados y, de persistir en cuantías significativas, serán correspondientemente abordadas utilizando todas las herramientas legales disponibles".

"Es una dura advertencia para los futuros canjes. Creo que lo que desliza el mensaje es que este viernes el vencimiento se paga, pero los otros vemos en función del grado de colaboración que haya", comentó un analista.

El origen de la pérdida de confianza en la curva de pesos fue el reperfilaiento compulsivo del AF20, coinciden en el mercado, operación que terminó estresando toda la curva de pesos, y dificultó el rollover de las Lecer, Lecaps, Lelinks, generando mayor emisión monetaria, justo en momento en que se transita un complejo proceso de renegociación con acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para una reestructuración de la deuda por unos u$s100.000 millones.

Por su parte, Sergio Morales de Morales Inversiones dijo a este medio que "es habitual que se utilice para responder a los compromisos de pago, la colocación de nueva deuda. En este sentido, una forma alternativa de evaluar el pago del Bogato es el resultado de esta colocación, que permite poder cumplir por lo menos con los minoristas". "No obstante, cabe aclarar, que todo dependerá de la voluntad de pago que tenga el Gobierno", advirtió Morales.

“No es tanto lo que quedó por cancelar, alrededor de unos $17.000 millones, en tenencia seguramente de minoristas, y algunos que no habrán querido entrar al canje mayorista. El Gobierno debería pagarlos sin problemas. El anuncio incluso debería hacerlo este jueves”, señaló Leonardo Svirsky, analista de Bull Market Brokers.

Mientras tanto, el comportamiento del A2M2 en la Bolsa se mantuvo expectante de lo que sucediera en la licitación de este miércoles. Hasta antes de las 15 horas, el precio del Bogato se ubicó alrededor de los $197, pero finalmente hacia el epílogo pegó un salto y finalizó la jornada cotizando $224, un 11% más que el martes. "La recuperación que tuvo el activo en su precio da esperanzas a los inversores que el bono sea pagado en su totalidad. Vale aclarar que el martes fue el ultimo día en el que se podía comprar en t+2, porque este miércoles solo se pudo negociar a 24 hs o en contado inmediato", describieron desde Rava.