Por qué los mercados están en alza y bajo presión

Las acciones estadounidenses volvieron a marcar máximos, impulsadas por las ganancias de las empresas de energía y tecnología. Al mismo tiempo, el aumento de los precios de la energía, los rendimientos de los bonos y el gasto en infraestructura de inteligencia artificial generan nuevas presiones sobre la economía.

El S&P 500 alcanzó otro máximo histórico, mientras crecen las preocupaciones por el impacto del aumento de los costos de endeudamiento.

Se espera que las ganancias de las empresas de energía y tecnología sigan impulsando al alza los índices bursátiles. Pero aquello que está impulsando sus ganancias está pesando sobre la economía.

Andrew aquí. A pesar de toda la preocupación por la economía y sus perspectivas, el mercado bursátil alcanzó otro máximo histórico . ¿Por qué? Las ganancias y las expectativas de futuras ganancias continúan superando las estimaciones, incluso mientras las tasas de interés suben lentamente. La verdadera pregunta ya no es si los bajistas están equivocados, sino cuánto tiempo el enorme auge del gasto corporativo puede desafiar la gravedad del aumento de los costos de endeudamiento.

Además: Lauren Hirsch tiene la primicia sobre la venta del Chrysler Building a Tishman Speyer, lo que coloca al famoso rascacielos bajo la misma propiedad que Rockefeller Center. Más abajo.

Los futuros de las acciones estadounidenses apuntan a la baja este miércoles, después de que el S&P 500 marcara otro récord el martes.

Los analistas todavía esperan que los principales índices sigan subiendo. Sin embargo, los riesgos económicos que han afectado a los mercados en las últimas semanas, incluidos los rendimientos crecientes de los bonos y los precios de la energía, no parecen desaparecer en el corto plazo.

“Este mercado alcista no se trata de otra cosa que del crecimiento de las ganancias”, dijo a The Times Michael Purves, fundador de la firma de investigación Tallbacken Capital. Lo que está ocurriendo ahora es “el mejor crecimiento de ganancias y márgenes de nuestra vida”, dijo a The Financial Times Steve Chiavarone, director de inversiones en acciones de Federated Hermes.

Ese impulso debería continuar durante la temporada de resultados corporativos, que comienza la próxima semana: más de 70 empresas del S&P 500 elevaron sus estimaciones de ganancias para el trimestre reciente, un récord, según FactSet.

Entre ellas se encuentran empresas energéticas que se han beneficiado del aumento de los precios y gigantes tecnológicos que están obteniendo enormes ganancias gracias al auge de la inteligencia artificial. (En contraste, ocho de los 11 sectores del S&P 500 están en baja).

Esos dos sectores se están beneficiando de los puntos de dolor de la economía. Los mayores precios de la energía, impulsados por los conflictos en Medio Oriente, están ejerciendo presión sobre otras industrias. El crudo Brent, el índice de referencia internacional del petróleo, cotizó por encima de los u$s101 por barril esta mañana.

Y la espectacular expansión de la infraestructura de IA —que no muestra señales de detenerse, como demuestra el supuesto plan de SpaceX de pedir prestados u$s40.000 millones para comprar chips de Nvidia— está ayudando a impulsar al alza los rendimientos de los bonos.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que está vinculado a muchos préstamos hipotecarios y comerciales, superó levemente el 5,3% el miércoles, alrededor de un máximo de varias décadas.

Las preocupaciones por el statu quo siguen creciendo. La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo a Axios que le preocupa que esos dos factores combinados puedan impulsar aún más la inflación, lo que potencialmente obligaría a la Fed a subir las tasas.

Y Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, dijo a Bloomberg Television que el creciente endeudamiento de las empresas de I.A. podría restringir aún más otros tipos de crédito, y que incluso algunos gigantes tecnológicos están comenzando a alcanzar los límites de endeudamiento.

Esto es lo que está pasando

El déficit comercial se dispara a un máximo de 17 meses. La brecha entre las exportaciones y las importaciones de Estados Unidos aumentó con fuerza en agosto por segundo mes consecutivo. (Las importaciones totales del mes alcanzaron un récord de u$s420.800 millones). A pesar de los esfuerzos del presidente Trump por reducir la brecha, incluso mediante la imposición de fuertes aranceles, muchos economistas dicen que por ahora no hay alternativa a muchos productos extranjeros, especialmente los chips para inteligencia artificial.

Estados Unidos presiona a Rusia para obtener información sobre una muerte en un laboratorio. El Departamento de Estado advirtió a Moscú en una comunicación diplomática confidencial que no había cumplido con sus obligaciones sanitarias internacionales al no revelar detalles sobre la muerte de un trabajador de un laboratorio en un centro de investigación de peste en Siberia, informa The Wall Street Journal. El misterioso episodio generó temores de que una enfermedad infecciosa mortal pudiera propagarse internacionalmente, apenas seis años después de la pandemia de Covid. Trump dijo que hablaría con Vladimir Putin, el líder de Rusia, sobre el incidente.

Se dice que la UE considera nuevas formas de gravar a los gigantes tecnológicos estadounidenses. La Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque, está evaluando nuevos impuestos para empresas como Apple, Meta y Google que no las señalarían específicamente y evitarían provocar la ira de la administración Trump, informa The Financial Times, citando fuentes no identificadas. Bruselas está considerando una propuesta que exigiría a las empresas muy grandes que operan en la U.E. pagar un impuesto anual de suma fija, según el FT.

Porsche recorta una cuarta parte de su plantilla. El fabricante alemán de autos deportivos anunció despidos generalizados y un repliegue de China después de que sus márgenes de ganancias se desplomaran el año pasado, en medio de una caída de la demanda china, los aranceles estadounidenses y un giro en su estrategia sobre los autos eléctricos. Dar vuelta la situación de Porsche es clave para su empresa matriz, Volkswagen.

Probabilidades decrecientes para un impuesto a los multimillonarios de California

La batalla por el impuesto a los multimillonarios propuesto en California continúa intensificándose cuando falta menos de un mes para las elecciones.

La campaña contra la Proposición 40, que impondría un impuesto único del 5 por ciento a los más ricos del estado, ha reunido un fondo de guerra que está haciendo que la disputa por la iniciativa sea más reñida de lo esperado, informa Niko Gallogly.

El contexto: el mayor sindicato de trabajadores de la salud del estado propuso el impuesto el otoño pasado como una forma de compensar los recortes de fondos federales para la atención médica. Esto ocurre mientras el apoyo a más impuestos sobre los multimillonarios ha crecido a nivel nacional.

Pero los críticos, incluido el gobernador Gavin Newsom, sostuvieron que la medida alejaría a los innovadores —y sus ingresos fiscales—.

Su popularidad parece estar cayendo. En marzo, las encuestas mostraban que era más probable que se aprobara.

Pero el apoyo cayó al 45% en una encuesta reciente de Politico. Otras encuestas seguidas por The Times muestran un panorama mixto.

En los mercados de predicción: las operaciones en Polymarket sitúan las probabilidades de aprobación de la iniciativa en alrededor del 29 por ciento; en Kalshi, están en alrededor del 32%.

Todo podría reducirse al dinero. Se han gastado más de u$s200 millones en la campaña contra la Proposición 40, incluidos unos u$s100 millones de Sergey Brin, cofundador de Google y la cuarta persona más rica del mundo. Brin trasladó su residencia oficial a Nevada a principios de este año para intentar evitar el impuesto.

La campaña contra el impuesto propuesto también ha financiado otras dos iniciativas electorales que podrían anular la Proposición 40.

Ese ingreso extraordinario está financiando un tsunami de mensajes contra el impuesto. “Enciendes la televisión y son simplemente anuncios y más anuncios contra la Proposición 40”, dijo Gabriel Zucman, economista de la Universidad de California, Berkeley, y autor de la propuesta, a DealBook.

“Hay mucha demanda de gravar a los multimillonarios”, agregó Zucman. Pero admitió que la cantidad de dinero que se opone al esfuerzo “hace que la victoria de la Proposición 40 esté lejos de estar asegurada”.

Los partidarios del impuesto no se dan por vencidos. El senador Bernie Sanders, independiente de Vermont, habló el lunes en un acto en Los Ángeles en apoyo de la iniciativa.

‘"Scott no puede fallar"

El secretario del Tesoro Scott Bessent ha asumido un papel cada vez más amplio en la administración Trump.

Aumentó las recompras de bonos en un intento por reducir los rendimientos que sustentan las tasas hipotecarias; asesoró sobre la política comercial con China; y diseñó un paquete de presión económica destinado a poner fin a la guerra con Irán. (“Scott no puede fallar”, dijo a The Wall Street Journal un funcionario no identificado de la administración Trump).

En esta situación de alta presión, Bessent se ganó una reputación por un estilo de mano dura que llevó a la salida de una serie de funcionarios clave, informa The Journal.

Más información desde el interior del Departamento del Tesoro bajo Bessent, según The Journal:

En junio de 2025, un día después de que el Tesoro sancionara a tres empresas financieras mexicanas, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, pidió en una conferencia de prensa pruebas de que las empresas hubieran estado lavando dinero en relación con el tráfico ilegal de opioides. “No somos el piñata de nadie”, dijo Sheinbaum.

Bessent comenzó a reprender a su personal y los instó a responder públicamente a sus comentarios. El personal del Tesoro en México recibió correos electrónicos de los asistentes de Bessent en Washington que exponían las frustraciones del secretario.

“El secretario está perdiendo el control”, dijo en ese momento uno de los asistentes de Bessent, refiriéndose a que Bessent estaba perdiendo la paciencia, según una persona que recibió uno de los correos electrónicos.

Pero el presidente Trump parece apreciar el estilo agresivo de Bessent. En abril, durante un evento en Nevada, Trump lo describió como difícil, se atribuyó haber convertido al secretario del Tesoro en una “gran estrella” y bromeó diciendo que había “creado un monstruo”.

Es oficial: Warner Bros. Discovery y Paramount ahora son propiedad del gigante de medios de David Ellison, la recientemente rebautizada Skydance.

“¡Lo hicimos!” Ellison y su co-CEO, Ynon Kreiz, escribieron a los empleados el martes, prometiendo invertir tanto en contenido como en tecnología mientras Skydance compite con rivales más grandes como Netflix y Disney. (Ellison y Kreiz también reconocieron que tendrán que tomar “decisiones difíciles que afecten a nuestra fuerza laboral” —es decir, despidos.)

Los inversores no parecieron tan entusiasmados: las acciones de Skydance cayeron un 2,5% el martes.

El Chrysler Building tiene un nuevo propietario

El Chrysler Building, el rascacielos de estilo art déco que ha ayudado a definir el perfil urbano de Manhattan desde 1930, tiene nuevos administradores. Tishman Speyer y otros inversores están comprando el edificio por $235 millones, informa primero Lauren Hirsch.

El acuerdo incluye futuros pagos de arrendamiento a Cooper Union, propietaria del terreno debajo del edificio. Y se espera que dé paso a una importante renovación de los interiores del famoso edificio.

“Vamos a modernizar toda la infraestructura del edificio, ya sea haciendo una renovación total de los ascensores o puliendo el acero inoxidable de la corona del edificio para que brille”, dijo Rob Speyer, CEO de Tishman Speyer, a DealBook.

Los anteriores propietarios fueron acusados de descuidar el mantenimiento del edificio. Eso lo dejó con espacios vacantes, incluso mientras el sector inmobiliario de oficinas de alta gama está en auge.

Entre los planes de Tishman Speyer: convertir el piso 61, conocido por sus gárgolas de águilas de acero inoxidable, en un club con una terraza exterior abierta a todos los inquilinos del edificio, y agregar servicios de bienestar al espacio de la galería debajo del vestíbulo del edificio. (Tishman Speyer hizo movimientos similares después de comprar 30 Rockefeller Plaza en 2000).

El acuerdo representa una suerte de viaje de ida y vuelta para Tishman Speyer. La firma compró originalmente el Chrysler Building y otras propiedades en 1997 por u$s220 millones. Vendió la mayor parte de su inversión en 2008 a un fondo de inversión de Abu Dhabi por u$s800 millones.

Signa, una empresa inmobiliaria austríaca, y RFR, una firma de desarrollo con sede en Nueva York, compraron la propiedad en 2019 por unos u$s150 millones, un precio de compra que reflejaba en parte la competencia de edificios más nuevos y un alquiler significativamente más alto que cobraba Cooper Union.

Signa se declaró insolvente en 2023 y, para 2024, RFR se había atrasado en los pagos de su arrendamiento. Un juez rescindió su contrato de arrendamiento el año pasado.

Speyer dijo que había cerrado un “nuevo acuerdo” con Cooper Union, aunque se negó a dar detalles. “Es una estructura que será sostenible tanto para Cooper Union como para nosotros”, dijo.

Cooper Union ha utilizado los pagos del arrendamiento para ayudar a proporcionar ayuda financiera a los estudiantes.

La lectura rápida

Acuerdos

El magnate de los medios Steven Newhouse dijo que su familia no venderá Condé Nast, la editorial de Vanity Fair, Vogue y The New Yorker. (FT)Se dice que la EuroLeague, la principal liga profesional de básquet de Europa, rechazó una oferta de adquisición de la N.B.A. (Bloomberg)

Tecnología e inteligencia artificial

“Así se ve desde el cielo el auge de los centros de datos” (NYT)En noticias de Palmer Luckey: el banco Erebor del empresario ha atraído más de u$s7.000 millones en depósitos desde su lanzamiento en febrero, mientras que su empresa de defensa, Anduril, recibió un contrato federal de u$s2.900 millones para fabricar piezas para submarinos nucleares en una instalación de construcción naval en Baltimore. (FT, NYT)

Lo mejor del resto

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