Se ubicó detrás de otras compañías tecnológicas, que copan el Top 10 de las empresas más valuadas. El mercado tiene expectativas favorables del rebote de las acciones de Nvidia.

Luego de conocerse los affaires de Jensen Huang, modificar su directorio y sufrir un duro golpe en la cotización de sus acciones, Nvidia dejó de integrar el Top 3 de compañías más valuadas del mundo . Las proyecciones del mercado apuntan a que la firma líder en fabricación de chips volverá a revalorizarse.

La caída de las acciones de la firma ascendieron a un 32,7% en las últimas dos semanas, lo que incluyó un descenso del 14% este viernes. Eso provocó que su cotización quede en los u$s3,03 billones, quedando por debajo de otras compañías referentes en tecnología: Apple (u$s4,98 billones), Microsoft (u$s3,6 billones) y Alphabet (u$s3,25).

Las empresas tecnológicas copan el Top 10 de cotizaciones. Amazon se ubica en el quinto puesto, con un valor de u$s2,66 billones; la taiwanesa TSMC de semiconductores quedó en octavo lugar con una cotización de u$s1,65 billones; del mismo rubro, Broadcom se ubicó en el noveno con u$s1,45 billones; mientras que cierra la lista Meta, que cotiza en u$s1,43 billones.

Por fuera de ese rubro, SpaceX se posiciona en el 6° lugar de las compañías mejor valuadas (u$s1,73 billones), mientras que la petrolera Saudi Aramco la sigue en el séptimo (u$s1,7 billones). Esta última es la única que mejoró su cotización en el cierre de la bolsa.

Nvidia volvió a superar las expectativas de Wall Street y consiguió mejorar las perspectivas de crecimiento para los próximos años. La compañía elevó del 70% al 75% su previsión de aumento de ingresos para el ejercicio fiscal 2028, una señal de que la demanda de infraestructura para IA continúa superando la capacidad disponible.

Sin embargo, los resultados llegaron en medio de interrogantes por la transición en el liderazgo de la empresa tras la salida de Jensen Huang, además de las restricciones comerciales de Estados Unidos y las investigaciones regulatorias. En ese escenario, 24 firmas de análisis actualizaron sus recomendaciones y precios objetivo.

En este marco, la mayoría de analistas de Wall Street mantiene una visión favorable sobre la acción, aunque algunas entidades recortaron sus valuaciones ante los riesgos vinculados con el cambio de CEO. Entre las recomendaciones más optimistas se encuentra Wedbush, que elevó su precio objetivo de u$s275 a u$s293 y mantuvo su calificación de rendimiento superior al mercado. Le siguen Bank of America, con un objetivo de u$s280; Susquehanna, con u$s275; y Morgan Stanley, que, pese a recortar su estimación desde u$s267, todavía proyecta que la acción alcance los u$s260.

También sobresalen JP Morgan, que elevó su precio objetivo de u$s215 a u$s230, y RBC Capital, que mantuvo esa misma valuación. Goldman Sachs, por su parte, ratificó su recomendación de compra con un objetivo de u$s220. En el otro extremo, HSBC presenta una de las estimaciones más conservadoras, con u$s170, mientras que Truist Securities fijó un precio objetivo de u$s174.

Tomando los 21 precios objetivo disponibles entre las 24 firmas relevadas, el promedio se ubica en u$s227,48, mientras que la mediana alcanza los u$s225. El cálculo excluye a las entidades que no publicaron una valuación concreta.