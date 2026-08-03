Morosidad en las familias: tras el pico de mayo, el nivel irregularidad pisó el freno en junio

Los planes de pago se ubican en un nivel récord, lo cual podría haber contribuido a que el nivel de la irregularidad deje de crecer. Pese a esto, todavía es prematuro descartar que no vuelva a crecer.

Luego del pico de mayo, la morosidad pisó el freno en junio y cedió del 7,7% al 7,6% : en las familias pasó del 12,8% al 12,7%, mientras que en empresas se mantuvo sin variación en el 3,5%, según los datos anticipados de la consultora 1816 . Pese a ello, dentro del sistema no financiero subió hasta el 33% .

Las refinanciaciones se ubican en un nivel récord , lo cual podría haber contribuido a que el nivel de la irregularidad deje de crecer. Pese a esto, los expertos destacan que todavía es prematuro descartar que la irregularidad de los pagos en los créditos vuelva a crecer .

La morosidad de los privados venía en aumento de manera ininterrumpida desde octubre 2024, cuando la incobrabilidad total era de 1,5%, la de familias 2,5% y la de empresas de 0,7%. "Se trata de una muy buena noticia" , destacaron desde 1816 .

"La caída marginal de la irregularidad de junio se debió tanto a una desaceleración en el ritmo de crecimiento del saldo de financiaciones irregulares como a un aumento en términos reales del saldo total de financiaciones ", destacaron desde la consultora.

Los nuevos deudores morosos alcanzaron los 57.568 personas con bancos y 42.759 con proveedores de crédito no financiero . De esta manera, la cantidad de insolventes alcanzó los 5,9 millones , según datos de CEPA.

Con la leve baja de la morosidad, los datos de la CENDEU reflejan que continuaron incrementándose en el margen en junio las refinanciaciones de entidades financieras al sector privado. El saldo refinanciado representó el 3,4% del saldo de crédito total a las familias y el 0,7% del saldo de crédito total a las empresas. "Estas refinanciaciones, récord en décadas, probablemente hayan contribuido a que la mora deje de aumentar en junio", resaltaron desde 1816.

Morosidad: tres razones por las que la mora podría continuar al alza

La irregularidad continuó en aumento en la mayoría de las entidades financieras, el crédito a familias la morosidad aumentó en junio en 18 de las principales 30 entidades .

. La morosidad siguió creciendo hasta 33% en el caso de los préstamos de entidades NO financieras a familias.

Si bien mejoró el ritmo de aumento nominal de los préstamos en junio y julio respecto a meses previos, los mismos siguen aumentando en términos reales a tasas marginales.

"Con morosidad tan elevada, con dudas razonables acerca de lo que harán las tasas durante 2027 y con bonos soberanos Duales líquidos ofreciendo retornos de hasta TAMAR+9,2% (lo que implica asegurar un spread bancario altísimo por 2, 3 o 4 años), las entidades financieras no tienen demasiado incentivo a volver a impulsar fuerte el crédito a familias y empresas", analizó 1816.

¿Qué pasa en otros países?

De un total de 98 países que tienen un PBI de al menos u$s20.000 millones, Argentina es el doceavo país con mayor morosidad (tomando el 7,6%). Aunque tuvo dos particularidades: de los 11 países que tienen mayor irregularidad que la Argentina, no hay ninguno que tenga una economía tan grande (medida por PBI en dólares corrientes), y que si bien la irregularidad es alta en términos relativos, las previsiones totales del sistema financiero también son elevadas.

"El saldo de crédito irregular neto de previsiones totalizó solo el 1,4% de la RPC del sistema en abril, destacó el BCRA recientemente en su Informe de Estabilidad Financiera, lo que compara con una mediana internacional bastante superior, de 6,5%", añadieron desde 1816.