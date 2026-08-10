Quién es Cooter Davenport, el personaje de "Los Dukes de Hazzard" que interpretaba Ben Jones

El actor falleció a los 84 años tras sufrir un infarto en su casa de Virginia, según confirmó su esposa, Alma Viator.

Cooter Davenport era el mecánico de Hazzard County y uno de los aliados de Bo y Luke Duke.

Murió Ben Jones a los 84 años . Según confirmó su esposa, Alma Viator , el actor falleció de un infarto en su casa de Washington, Virginia, mientras descansaba en su sillón y esperaba ver un partido de béisbol de los Atlanta Braves.

Jones era conocido por haber interpretado a Cooter Davenport en "Los Dukes de Hazzard" , la serie estadounidense que se emitió entre 1979 y 1985 . Su personaje era el dueño del taller mecánico de Hazzard County y uno de los principales aliados de los primos Bo y Luke Duke.

Ben Jones murió como consecuencia de un infarto que sufrió en su vivienda de Washington, Virginia. La noticia fue comunicada por Viator, su esposa durante más de tres décadas, quien publicó un mensaje en Facebook para despedirlo.

"Hoy perdí al amor de mi vida. Ben falleció de un infarto. Estaba en casa descansando en su sillón favorito, esperando a que The Braves salieran al campo y derrotaran a los Yankees. Ben tuvo una vida increíble, plena y maravillosa . Amó y fue amado por muchísimas personas. Lo extrañaremos. Lo amé muchísimo", escribió en las redes sociales junto a una imagen en la que Jones está con una de sus mascotas.

Su fallecimiento generó mensajes entre sus antiguos compañeros de elenco. Tom Wopat , quien interpretó a Luke Duke, lo recordó como un "gran amigo".

"Los Dukes de Hazzard perdieron hoy a otro miembro fundamental de su elenco. Ben Jones era un gran amigo y un ferviente defensor de todo lo mejor que podemos ofrecer en la industria del entretenimiento", detalló en Instagram.

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Después del final de la serie, Jones se dedicó a la política y llegó a ocupar una banca en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Partido Demócrata. Fue elegido por Georgia en 1988 y reelegido en 1990. En 1994 volvió a competir electoralmente, esta vez contra Newt Gingrich, pero perdió.

Cooter Davenport, el personaje que marcó "Los Dukes de Hazzard"

Cooter Davenport era el mecánico de confianza de Hazzard County y uno de los personajes secundarios más importantes de "Los Dukes de Hazzard".

Su taller funcionaba como un punto de encuentro habitual para los protagonistas y, por su relación con Bo y Luke Duke, terminaba involucrado en gran parte de las aventuras de los primos.

Tras terminar la serie y su paso por la política, Ben Jones siguió vinculado con el universo de esta serie. Volvió a interpretar a su personaje en la película "The Dukes of Hazzard: Reunion!" de 1997 y en "The Dukes of Hazzard: Hazzard in Hollywood" de 2000.