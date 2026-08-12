Deuda: el Ministerio de Economía cambia de estrategia ante un nuevo test del mercado, que puede impactar en el dólar y las tasas

El dólar mayorista cerca de los $1.500 es contenido por intervenciones indirectas y estrategias de cobertura que frenan la dolarización de carteras. En ese marco, se llevará a cabo una nueva licitación del Tesoro , con algunos cambios, que busca cumplir la doble tarea de equilibrar las tasas sin generar una presión extra sobre el dólar . Los expertos sostienen, sin embargo, que la relación entre los vencimientos y los depósitos que tiene el Tesoro en el BCRA es ventajosa.

Dentro del menú que ofrece el Tesoro se encuentran la reapertura de la Lecap con vencimiento en noviembre de 2026, un nuevo instrumento CER con vencimiento en enero de 2027 y dos instrumentos dólar linked , que incluyen un nuevo bono con vencimiento en octubre de 2026 y la reapertura del D30S6 (con vencimiento en septiembre de 2026). A diferencia de las licitaciones recientes, el Tesoro sólo ofreció bonos con vencimiento durante la actual administración y no incluyó bonos duales .

Al respecto, Leonardo Anzalone, director de CEPEC, aseguró: "Para la licitación de este miércoles, creo que la clave está en entender que el Tesoro llega con una posición bastante cómoda. Tiene depósitos por alrededor de $8,2 billones en el BCRA frente a vencimientos privados por unos $4,5 billones, por lo que no necesita convalidar tasas más altas para conseguir un rollover elevado".

De hecho, analizó que el menú de instrumentos de baja duration parece buscar justamente descomprimir la tensión que vimos en la última licitación , en un mercado de pesos que viene operando con una liquidez muy ajustada. Por eso, el escenario base que prevé no implica necesariamente una suba de tasas respecto del mercado secundario e incluso está la opción de que el Tesoro decida "no pagar un premio adicional aunque eso implique una renovación inferior al 100%" .

El Tesoro buscará renovar $4,5 billones en una licitación marcada por la tensión entre las tasas, la liquidez y el dólar.

En la misma sintonía, desde Max Capital expresaron: "Dado el bajo nivel de vencimientos, no consideramos que esta licitación represente un desafío para el gobierno, aunque la principal pregunta entre los inversores locales es si el gobierno buscará atenuar el impacto de la última licitación, que tuvo una elevada absorción neta, inicialmente depositada en bancos públicos. Considerando que los instrumentos ofrecidos son de corto plazo, creemos que debería haber demanda incluso a tasas algo más bajas, por lo que esperamos que el gobierno pueda alcanzar un rollover cercano al 100% a tasas de mercado o incluso inferiores, probablemente generando una expansión marginal de la liquidez".

Licitación: cambio de estrategia del Tesoro en la previa

Con el dólar mayorista metiendo presión en los $1.500 y tras una semana floja para las curvas en pesos, el Tesoro dejó de lado su prioridad de extender la duration de sus pasivos en pesos y ofreció solamente instrumentos con vencimientos de no más de cinco meses. Según la consultora 1816, hay que remontarse al 15 de octubre de 2025, antes de las elecciones legislativas, para encontrar otra subasta sin instrumentos de al menos medio año de plazo remanente.

"Hay que tener presente que con el Mecon realizando movimientos de tesorería para regular la liquidez del sistema (giros entre su cuenta en el BCRA y sus cuentas en bancos comerciales), las licitaciones quincenales podrían dejar de ser momentos cruciales para las tasas a 1 día, pero las señales que mande el fisco con la oferta de instrumentos y los precios de corte no dan de ser relevantes para inferir el sesgo expansivo o contractivo del equipo económico", ampliaron.

Por su parte, desde Grupo SBS agregaron: "No vemos mayores dificultades para afrontar el pago, aunque tras la volatilidad de tasas luego de la última licitación de julio, la mirada estará en qué nivel de absorción o expansión de pesos deja esta primera licitación de agosto. Además, se licitarán hasta VNO u$s50 millones del AO29, con la segunda vuelta también teniendo un máximo de VNO u$s50 millones".

Cuál podría ser el impacto en la tasa

"En cuanto a niveles, probablemente el mercado mire especialmente la LECAP S30N6, que en el secundario está alrededor de 2,1% TEM. Me parece que ese puede ser un buen indicador del nivel de tasas que el Tesoro está dispuesto a convalidar.

Para el inversor, además, hay una cuestión interesante: si el Tesoro no necesita pagar un premio significativo, una tasa cercana al 2,1% mensual en una letra corta puede seguir siendo atractiva frente a las expectativas de inflación", explicó Anzalone.