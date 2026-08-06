La city advierte que si el Gobierno no vuelve a inyectar pesos, las tasas cortas podrían continuar al alza

El tándem MECON-BCRA parecería ser que, al mismo tiempo que intenta ponerle un piso y techo el dólar, también intenta marcar un piso y techo a las tasas en pesos.

Si el Gobierno no vuelve a inyectar pesos en el sistema por alguna vía, los bancos impulsarán una suba sostenida en las tasas de interés a corto plazo . A esa conclusión llegan los expertos de la city ya que el Banco Central (BCRA), pese a maniobras que buscan no llegar al extremo de iliquidez en la plaza, no logra solucionar el problema de fondo. Lo que sucede es que la dinámica combinada de la entidad monetaria con el Ministerio de Economía está quitando más pesos de los que vuelca a la economía.

La semana pasada el Gobierno cambió de estrategia. En vez de comprar bonos en la bolsa para proveer de liquidez al sistema, luego de un alto roll over en la licitación, recurrió a una táctica en los bancos comerciales : trasladó los pesos recaudados a cuentas en la banca comercial en lugar de enviarlos a su cuenta congelada del BCRA. Según datos de 1816, esto se pudo verificar el 31 de julio ya que, al ser el último día del mes, se pagan sueldos públicos, por lo que los depósitos en pesos del Gobierno que suelen caer cerca de $3 billones, esta vez aumentaron $1,5 billones.

La decisión logró neutralizar el efecto de la liquidación que hubiese dejado al mercado sin pesos. "Esta operación fue la que permitió que el stock de pesos que toma el BCRA en la rueda REPO baje muy poco entre el jueves ($1,75 billones ) y el viernes ($1,60 billones) . En otras palabras, la operación lo que evitó fue que suban mucho las tasas cortas el viernes ", explicó 1816 .

Aun así, las maniobras para contener al dólar van en sentido contrario . El mismo informe explicó que, en las últimas jornadas, entre el Tesoro y el BCRA parecen haber destruido más pesos vendiendo dólar linked que inyectado pesos vía el Mercado Libre de Cambios (MLC). "Estimamos que hoy el Central tomó apenas $0,5 billones en la rueda REPO, el valor más bajo desde mediados de febrero. Esto significa que, a no ser que el Gobierno vuelva a inyectar pesos por alguna vía, las tasas cortas podrían continuar subiendo en las próximas ruedas", detalló la consultora.

Por su parte, desde Delphos , explicaron: "La política del Tesoro de retirar pesos para elevar las tasas quita el incentivo a dolarizar carteras y favorece la colocación en instrumentos en moneda local , y sucede en un contexto en el que la cobertura subió cerca de 10 puntos porcentuales sobre M2 desde su piso de marzo, el más bajo desde el mínimo previo al estrés electoral del 2025".

Efectos contrapuestos: qué está tratando de hacer el BCRA junto con MECON

Estas maniobras que retiran liquidez por un lado y la otorgan por el otro, generan teorías de lo más diversas sobre lo que realmente está intentando hacer el tándem MECON-BCRA. "Parecería que al mismo tiempo estamos, por un lado, poniendo piso y techo el dólar y, por el otro, también intentamos marcar un piso y techo a las tasas en pesos. En tanto, que a la par intentamos seguir acumulando reservas", señaló Outlier.

Al respecto, recapitularon todo el accionar del Estado: el BCRA vende futuros y dólar linked para fijarle un techo al dólar, al tiempo que acumula reservas y pone un piso de tasa corta en REPO del 20%. A la par el Tesoro realizó intervenciones puntuales en el MCL, y manejó en coordinación sus licitaciones.

"Ahora se le suma que el Tesoro por primera vez en este régimen no llevó el exceso de rollover al BCRA, lo que hizo que el mismo no tuviera efecto monetario contractivo, por lo que los bancos públicos estarían colocando caución y dando REPO con ese exceso, para que no suban las tasas cortas", profundizó Outlier.

Y concluyeron: "La idea de fijarle techo al dólar, piso a la tasa (esterilizando) y acumular reservas ya implicaba un manejo de equilibrios de corto plazo. La idea de sumarle a eso un techo de tasa, que ya implica fijar dólar y tasa al mismo tiempo, lo vuelve mucho más complejo, aun en el corto plazo. Sumándole, además, las contradicciones en el camino. La otra idea que anda dando vueltas, es la de forzar un empinamiento de la curva de pesos".

Ya no alcanza con mirar las licitaciones

1816 aclaró que "hay que ser cada vez más cuidadosos con las conclusiones monetarias que tienen los resultados de las licitaciones del MECON" ya que, en meses pasados, advierten que el financiamiento neto se sobreestimaba si no se contaban las recompras de títulos del Tesoro.

El mismo informe aseguró que la semana pasada se dio un efecto "Punto Anker negativo" y que el Gobierno decidió esterilizar esos pesos. Por lo que concluyen que "las condiciones de liquidez pueden cambiar significativamente incluso en semanas sin subastas quincenales" porque el Central sigue recurriendo a operaciones de mercado abierto en la curva de Lelink para contener al spot, lo que implica que "podemos tener más volatilidad de tasas overnight".