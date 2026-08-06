Santiago Bausili, ante la reciente tensión sobre las tasas: "Los encajes y la liquidez están en niveles adecuados" Por Santiago Reina + Agregar ámbito en









Las autoridades del BCRA no ven que haya una presión alcista sobre las tasas. Hacia adelante, son optimistas respecto de la recomposición del crédito en pesos y la demanda de dinero.

Santiago Bausili y Vladimir Werning en la presentación del IPoM de junio.

Luego de las jornadas de volatilidad financiera que se observaron durante la semana pasada y parte de esta, el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, defendió la política monetaria y expresó el deseo de que el organismo haya ganado credibilidad por su accionar tras el repliegue de las tasas de interés. Desde la entidad ya avizoran algunas señales de recomposición en la demanda de dinero y son optimistas respecto de una pronta reactivación del crédito en pesos al sector privado, condiciones necesarias para la remonetización de la economía.

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En el marco de la presentación del Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio, Bausili aseguró que, tanto los encajes como la liquidez, están en niveles "adecuados". Con esa afirmación, objetó los análisis del mercado que especularon con una posible presión alcista sobre las tasas debido a un faltante de pesos en la economía.

Respecto de los acontecimientos de la semana pasada, el titular de la autoridad monetaria explicó que "con el alto roll-over del Tesoro (del 144,5%), el mercado percibió que podía haber un problema de liquidez", debido al "shock post traumático" que hubo en 2025. "Cuando vimos eso nos pusimos alerta y sabíamos que teníamos que proveer la liquidez necesaria. Finalmente no ocurrió lo que el mercado esperaba. Ojalá haya servido para ganar un casillero de credibilidad", profundizó.

El mercado identifica una estrategia confusa en torno a la liquidez y las tasas de interés Vale recordar que, tras la última licitación de deuda en pesos, el Ministerio de Economía trasladó parte de su excedente a cuentas en bancos comerciales, lo cual, según un informe de la consultora 1816, evitó que suban mucho las tasas de interés cortas el viernes. Previamente, las mismas habían llegado a superar momentáneamente el 40%.

En ese marco, la city ve que la estrategia monetaria, coordinada entre el Tesoro y el BCRA, es confusa. Por un lado, vuelca pesos a la economía a través de la compra de reservas en el Mercado Libre de Cambios (MLC), pero, por otras ventanillas, absorbe esos pesos vía licitaciones o venta de bonos dólar linked. En ese sentido, consultoras como Outlier sostienen que pareciera haber una intención de fijar, al mismo tiempo, un nivel mínimo de tasas y dólar, pero que el mecanismo a la vez presiona al alza ambas variables.

Desde PPI sostuvieron este jueves que "si bien las tasas overnight permanecieron prácticamente estables (caución en 22,8% TNA y repo entre bancos, incluyendo al BCRA, en 21,8% TNA), la presión volvió a sentirse sobre la curva a tasa fija, particularmente en la parte larga", con rendimientos más cercanos al 30%. Sobre la posibilidad de modificar los requisitos de integración de letras y bonos públicos como encajes, Bausili reconoció que eso ya "no es relevante a la hora de explicar la demanda de títulos", ya que la misma excede por bastante al requisito mínimo establecido. Sin embargo, considera que cualquier cambio en la composición entre encajes remunerados y no remunerados puede generar movimientos bruscos que la autoridad monetaria prefiere evitar. El BCRA pronostica una recomposición del crédito en pesos y la demanda de dinero En cuanto a la tan mentada remonetización vía compra de reservas, las autoridades del Central volvieron a remarcar que la expansión monetaria se va a dar al ritmo del incremento observado en la demanda de pesos. De hecho, en el IPoM expusieron que "reconociendo que la compra de dólares puede generar una expansión monetaria superior a la demanda de dinero compatible con el equilibrio monetario, y monitoreando la evolución de los precios en los mercados monetario y cambiario (tasas de interés y tipo de cambio), el BCRA esterilizó la liquidez excedente", mediante "operaciones de mercado abierto y operaciones con compromiso de recompra de títulos (repos) con entidades financieras". Sin embargo, tanto Bausili como su vicepresidente, Vladimir Werning, siguen exhibiendo optimismo hacia adelante. "El BCRA anticipa que la demanda de dinero aumentará a medida que avance el ciclo de expansión del crédito y se afiance la recuperación de la actividad económica. Para lo que resta del año se espera que el M2 transaccional continúe mostrando un ligero crecimiento en términos del PIB (0,1 p.p. hasta octubre). Esta evolución implica una expansión en términos nominales, con una demanda estacional concentrada mayormente en diciembre", pronosticó el informe presentado en la jornada. Sobre el crédito en pesos, Bausili sostuvo que, muchos de los pesos que el BCRA emite cuando compra reservas, hoy las empresas los atesoran en bonos u otros instrumentos financieros. Para los próximos meses se espera que haya un "trasvasamiento al capital de trabajo", para el pago de sueldos, insumos, etc. "Hoy los bancos pueden estar más seguros de que la estabilidad llegó para quedarse", aseveró la entidad monetaria.