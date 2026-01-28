Real blue: a cuánto opera este miércoles 28 de enero

La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.

Precio del real y del real blue.

El real blue cotizó a $273,75 para la compra y a $ 284,75 para la venta , este martes 27 de enero.

El real paralelo , que circula en el mercado " negro ", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.

El real oficial marca los $272 para la compra y a $287 para la venta. A su vez, el real tarjeta , que es el utilizado para compras en el exterior, se ubica a un valor de $373,10

El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales . En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 28 de enero

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.442,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 28 de enero

El dólar blue cotizó a $1.470 para la compra y a $1.490 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, miércoles 28 de enero

El dólar CCL operó a $1.503,74 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,3%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 28 de enero

El dólar MEP cerró a $1.464,66 y la brecha con el dólar oficial es de 1,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 28 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 28 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.513,00, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 28 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s88.662, según Binance.