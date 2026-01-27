Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 27 de enero

En medio de la fuerte convulsión de los mercados internacionales, el dólar arrancó la semana extendiendo su leve rebote: el oficial mayorista subió a $1.437,50, mientras que el billete del Banco Nación avanzó a $1.460 para la venta. En la curva de renta fija, los bonos en dólares treparon por cuarta rueda consecutiva, mientras que los ADRs saltaron hasta 5,9% de la mano de IRSA. La bolsa porteña, por su parte, escaló 1,2%.
Mientras Bitcoin se estanca en u$s87.000, un indicador clave alerta sobre una inminente caída de la moneda
El mercado de criptomonedas opera con ligeras subas en la jornada del martes. Bitcoin (BTC) se estanca en u$s87.921,07, y frena definitivamente su rally alcista hacia los u$s100.000 a principios de enero.
Ethereum (ETH) se encuentra en u$s2.910, y sube 0,7%. Las altcoins siguen esta tendencia, lideradas por Solana (Sol), con un crecimiento del 1,4%, y BNB, con 0,9%.
Dejá tu comentario