Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 27 de enero

Mientras Bitcoin se estanca en u$s87.000, un indicador clave alerta sobre una inminente caída de la moneda

El mercado de criptomonedas opera con ligeras subas en la jornada del martes. Bitcoin (BTC) se estanca en u$s87.921,07, y frena definitivamente su rally alcista hacia los u$s100.000 a principios de enero.

Ethereum (ETH) se encuentra en u$s2.910, y sube 0,7%. Las altcoins siguen esta tendencia, lideradas por Solana (Sol), con un crecimiento del 1,4%, y BNB, con 0,9%.

