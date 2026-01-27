SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
27 de enero 2026 - 08:55

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 27 de enero

Toda la información sobre el dólar, los bonos y las acciones.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

En medio de la fuerte convulsión de los mercados internacionales, el dólar arrancó la semana extendiendo su leve rebote: el oficial mayorista subió a $1.437,50, mientras que el billete del Banco Nación avanzó a $1.460 para la venta. En la curva de renta fija, los bonos en dólares treparon por cuarta rueda consecutiva, mientras que los ADRs saltaron hasta 5,9% de la mano de IRSA. La bolsa porteña, por su parte, escaló 1,2%.

La atención estará puesta este martes en el riesgo país, que está a punto de perforar un nivel clave, al mismo tiempo que sigue la dinámica de EEUU que impactan en los principales activos.

Live Blog Post

Mientras Bitcoin se estanca en u$s87.000, un indicador clave alerta sobre una inminente caída de la moneda

El mercado de criptomonedas opera con ligeras subas en la jornada del martes. Bitcoin (BTC) se estanca en u$s87.921,07, y frena definitivamente su rally alcista hacia los u$s100.000 a principios de enero.

Ethereum (ETH) se encuentra en u$s2.910, y sube 0,7%. Las altcoins siguen esta tendencia, lideradas por Solana (Sol), con un crecimiento del 1,4%, y BNB, con 0,9%.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Oro imparable: cuáles son los Cedears que rompieron récords por la disparada del metal

Por Gonzalo Andrés Castillo

En 2025 y los primeros días de 2026, el mercado del oro vivió un impulso alcista extraordinario que se tradujo en fuertes ganancias no solo para el metal físico, sino también para los instrumentos financieros vinculados a él, como algunos Cedears.

Se trata de los Cedears SPDR Gold Trust (GLD) y VanEck Gold Miners ETF (GDX). Esta suba refleja un fenómeno más amplio: los inversores, ante un clima de incertidumbre global, buscan refugio y rendimiento en activos que históricamente preservan valor y ofrecen protección ante turbulencias económicas y geopolíticas.

Lee la nota completa

Live Blog Post

¿Giro en la política monetaria?: la city mide los últimos movimientos del BCRA con impacto en tasas y liquidez

Por Solange Rial

bcra.png

La remonetización de la economía dependerá de la demanda de dinero, estableció en el actual contexto el equipo económico como hipótesis de trabajo. En efecto, tras el anuncio del plan de compra de reservas del Banco Central, durante la mayor parte de enero, la autoridad monetaria esterilizó esos pesos y sostuvo un esquema de iliquidez en la plaza.

Sin embargo, esta dinámica comenzó a mostrar señales de cambio: desde el 19 de enero, la Base Monetaria creció en torno a un billón de pesos y, combinada con un factor estacional que empieza a perder presión, en la city, algunos advierten que podrían relajarse gradualmente las condiciones actuales, mientras que otros sostienen que el sesgo contractivo aún se mantiene.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 27 de enero

El dólar oficial minorista cotiza a $1.410 para la compra y a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.459,88 para la venta.

Lee la nota completa

Live Blog Post

El dólar profundizó su debilidad global y se hundió a mínimos de cuatro meses

El índice del dólar estadounidense cerró por debajo de las 97 unidades, marcando su nivel más bajo en más de cuatro meses y quedando a un paso de su mínimo en casi cuatro años. En paralelo, los futuros del oro y la plata registraron fuertes subas, en un contexto de mayor búsqueda de cobertura.

Lo llamativo es que el dólar estadounidense se debilitó frente a casi todas las monedas principales del mundo. El índice de la divisa cayó este lunes 0,6% hasta 96,87 unidades, su nivel más bajo desde septiembre de 2025.

Lee la nota completa

