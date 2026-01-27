Por los incendios, gobernadores patagónicos reclamaron al Congreso que apruebe una ley de Emergencia Ígnea

La iniciativa es impulsada por los mandatarios Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Buscan destrabar asistencia para combatir las llamas.

Mientras avanzan los incendios en el sur del país , los gobernadores de las provincias de la Patagonia exhortaron al Congreso de la Nación a que discuta y apruebe en sesiones extraordinarias una ley de Emergencia Ígnea . Hasta el momento, las llamas arrasaron con más de 230 mil hectáreas.

Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) encabezaron una cumbre virtual este martes en la que recalcaron la gravedad de la situación y coincidieron en mancomunar esfuerzos en la lucha contra el fuego.

En los últimos meses, La Pampa registró más de 168.000 hectáreas quemadas, Chubut 45.000, Río Negro 10.000, Neuquén 6.000 y Santa Cruz 700. En total, hay más de 230.000 hectáreas de tierras y biomasa arrasadas, lo que representa un impacto ambiental y productivo con pocos antecedentes la región.

"Junto a los gobernadores de la Patagonia solicitamos al Congreso de la Nación la urgente Declaración Nacional de Emergencia Ígnea , impulsada por nuestros legisladores", dijo Torres en un mensaje publicado tras el encuentro, en el que recordó que frente a un escenario climático extremadamente adverso, y a la sequía más severa desde 1965, las provincias patagónicas declararon la emergencia en octubre de 2025.

La magnitud de los hechos "exige herramientas excepcionales" , continuó Torres, y puso como ejemplo a Chile y Estados Unidos, países que tomaron medidas para hacer frente a eventos de tal magnitud. "La Argentina necesita activar mecanismos que permitan sumar capacidades y coordinar esfuerzos entre todas las provincias y el Estado Nacional, priorizando lo más importante: resguardar la vida de los argentinos ", dijo.

El gobernador de Chubut recalcó que la Patagonia "no es un territorio aislado" y afirmó que el fuego "no reconoce límites ni distingue entre partidos políticos, razas o religiones". Por ese motivo pidió "a todos los bloques del Congreso que acompañen este proyecto con la urgencia que el momento exige".

Los mandatarios provinciales destacaron el trabajo coordinado con el Gobierno nacional mediante el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Agradecieron también la presencia en las últimas semanas del ministro del Interior, Diego Santilli, con quien mantuvieron contactos este martes.

"Si al día de hoy los incendios no se cobraron ninguna vida es porque desde el avión de mayor porte que aportó Santiago del Estero hasta el vecino que subió un tótem a la caja de su camioneta y ayudó a salvar decenas de casas, todos estamos trabajando para controlar los incendios", manifestó Torres. "Pero los recursos son escasos", continuó y le puso números: "Entre Río Negro y Chubut en medios aéreos y combustibles estamos ejecutando más de $7 mil millones".

"Tenemos que contar con una herramienta legislativa que ponga todos los recursos disponibles, sin burocracia, para la contención de los incendios", planteó Torres y anticipó el envío al Congreso del proyecto: "Pedimos que se trate con la mayor rapidez posible. No es momento para carroña de ningún tipo. Es momento de demostrar que en la adversidad podemos ponernos de acuerdo".

La aprobación de una ley de Emergencia Ígnea permitiría agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir de manera directa a las poblaciones damnificadas y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.

Incendios en Chubut: más de 500 brigadistas desplegados y una localidad sitiada por las llamas

Las llamas en la provincia de Chubut no dan paz: este martes, más de 500 brigadistas y una decena de medios aéreos fueron desplegados para combatir el fuego, tanto en territorio provincial como en jurisdicción de Parques Nacionales. La atención esta puesta sobre la localidad de Cholila, que se encuentra rodeada por los dos focos de incendio principales y cuyos habitantes están aprestos para una posible evacuación.

En detalle, la compleja situación ígnea comenzó el pasado 5 de enero, con epicentro en la zona norte del Parque Nacional Los Alerces. Ahora, la potencia de las llamas combinada con los fuertes vientos, las altas temperaturas y la sequía extrema empuja provocaron la reactivación de focos de incendio.