Amenaza de paro de colectivos: la UTA y las empresas de transporte se reúnen en una audiencia clave + Seguir en









El encuentro tendrá lugar desde las 14:30 en la Secretaría de Trabajo. En caso de no llegar a un acuerdo salarial, el gremio adelantó que tomará medidas de fuerza.

Ámbito

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de colectivos se reunirán este martes en una audiencia clave para lograr un acuerdo salarial y evitar así que primer paro de colectivos del año. La discusión de fondo sigue en torno a la paritaria. Mientras que desde el lado empresarial explican que atraviesan una situación "económica, financiera y operativa excepcionalmente grave", desde el sindicato denuncian una oferta insuficiente que ronda el 1%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El encuentro tendrá lugar desde las 14:30 en la Secretaría de Trabajo. De la mesa de negociación participarán representantes de la UTA y de las principales cámaras empresarias del sector: la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).

Las negociaciones entre UTA y las empresas de colectivos El encuentro de hoy será clave para desactivar una medida de fuerza en medio de unas negociaciones tensas que no llegaron a buen puerto anteriormente. En detalle, ambas partes se reunieron el 13 de enero pasado y, ante la falta de entendimiento, la misma se prorrogó al día 20, momento en el que tampoco hubo acercamientos.

“Si los empresarios no tienen la plata, ¿qué negociación podemos realizar?”, puntualizaron desde la UTA en referencia a los encuentros pasados. La de hoy, marcará la tercera audiencia desde que se retomaron las negociaciones.

El conflicto central sigue siendo la cuestión salarial. Desde UTA exigen un aumento sobre los sueldos de los choferes. Así, la postergación de las audiencias es entendida por el gremio como una maniobra para dilatar la recomposición y alertan que, según lo que suceda hoy, se tomarán decisiones sobre futuras medidas de fuerza que afecten al transporte en el AMBA.

El de hoy también será el debut del nuevo secretario de Transporte, Fernando Herrmann. El flamante funcionario fue confirmado la semana pasada, luego de la salida de Luis Pierrini, que renunció por razones personales, según detallaron en el comunicado del Ministerio de Economía. El último encuentro Noticia en desarrollo-.

Temas UTA

Colectivos