Riesgo país abajo de los 500 puntos: qué posición ocupa la Argentina en el ranking de países de Sudamérica

El indicador bajó con fuerza y se acerca a los 500 puntos, pero Argentina todavía permanece entre los países con mayor riesgo soberano de la región.

El riesgo país volvió al centro de la escena financiera y generó expectativa en la city, ya que perforó el umbral de los 500 puntos básicos, impulsado por la suba de los bonos soberanos, la compresión de tasas y un escenario regional que reavivó las comparaciones con otros países sudamericanos.

El indicador que elabora J.P. Morgan se ubica en torno a los 503 puntos básicos, tras marcar una nueva baja como consecuencia del mejor desempeño de los títulos argentinos en Wall Street. El movimiento llevó al riesgo país a su nivel más bajo desde 2018 y dejó al mercado atento a un posible quiebre de las 500 unidades, un umbral simbólico para la percepción de riesgo soberano.

pantalla-acciones-titulos-riesgo-paisjpg.jpg Unos de los "drivers" que impulsó la baja del riesgo país, es la compra de reservas por parte del BCRA. En la jornada previa, adquirió u$s39 millones, llevando el total de compras a u$s1.017 millones. Las compras de ayer representaron el 11,3% del volumen operado, por encima del nivel de referencia del 5% comunicado por el banco central.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA compró dólares todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de u$s60 millones.

Ranking de riesgo país en América Latina Con el indicador argentino en torno a los 504 puntos básicos, el ranking regional vuelve a mostrar una marcada dispersión entre los países con mayor estabilidad financiera y aquellos que aún enfrentan mayores niveles de desconfianza por parte de los mercados.

Uruguay: 70

Chile: 87

Paraguay: 112

Jamaica: 125

Perú: 128

Guatemala: 142

Costa Rica: 153

Panamá: 163

República Dominicana: 168

Brasil: 186

Honduras: 202

Trinidad y Tobago: 204

México: 222

Colombia: 260

Barbados: 276

El Salvador: 304

Ecuador: 454

Argentina: 504

Bolivia: 546

Belice: 1.207

Venezuela: 9.625 De este modo, la Argentina quedó a 434 puntos de Uruguay, el país con menor riesgo soberano de la región. Los países mejor posicionados Uruguay, Chile y Paraguay lideraron el ranking regional, con niveles de riesgo significativamente bajos. A ellos se sumaron Jamaica, Perú, Guatemala, Costa Rica y Panamá, todos con registros inferiores al promedio latinoamericano. También República Dominicana, Brasil, Honduras, Trinidad y Tobago y México mostraron indicadores más favorables que la Argentina, reflejando mejores condiciones de estabilidad macroeconómica y mayor confianza de los inversores internacionales. En un escalón intermedio se ubicaron Colombia, Barbados, El Salvador y Ecuador, mientras que Bolivia, Bolivia y, especialmente, Venezuela quedaron como casos atípicos por la magnitud de sus registros.