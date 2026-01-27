Riesgo país abajo de los 500 puntos: qué posición ocupa la Argentina en el ranking de países de Sudamérica

El riesgo país volvió al centro de la escena financiera y generó expectativa en la city, ya que perforó el umbral de los 500 puntos básicos, impulsado por la suba de los bonos soberanos, la compresión de tasas y un escenario regional que reavivó las comparaciones con otros países sudamericanos.
El indicador que elabora J.P. Morgan se ubica en torno a los 503 puntos básicos, tras marcar una nueva baja como consecuencia del mejor desempeño de los títulos argentinos en Wall Street. El movimiento llevó al riesgo país a su nivel más bajo desde 2018 y dejó al mercado atento a un posible quiebre de las 500 unidades, un umbral simbólico para la percepción de riesgo soberano.
Unos de los "drivers" que impulsó la baja del riesgo país, es la compra de reservas por parte del BCRA. En la jornada previa, adquirió u$s39 millones, llevando el total de compras a u$s1.017 millones. Las compras de ayer representaron el 11,3% del volumen operado, por encima del nivel de referencia del 5% comunicado por el banco central.
Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA compró dólares todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de u$s60 millones.
Ranking de riesgo país en América Latina
Con el indicador argentino en torno a los 504 puntos básicos, el ranking regional vuelve a mostrar una marcada dispersión entre los países con mayor estabilidad financiera y aquellos que aún enfrentan mayores niveles de desconfianza por parte de los mercados.
- Uruguay: 70
- Chile: 87
- Paraguay: 112
- Jamaica: 125
- Perú: 128
- Guatemala: 142
- Costa Rica: 153
- Panamá: 163
- República Dominicana: 168
- Brasil: 186
- Honduras: 202
- Trinidad y Tobago: 204
- México: 222
- Colombia: 260
- Barbados: 276
- El Salvador: 304
- Ecuador: 454
- Argentina: 504
- Bolivia: 546
- Belice: 1.207
- Venezuela: 9.625
De este modo, la Argentina quedó a 434 puntos de Uruguay, el país con menor riesgo soberano de la región.
Los países mejor posicionados
Uruguay, Chile y Paraguay lideraron el ranking regional, con niveles de riesgo significativamente bajos. A ellos se sumaron Jamaica, Perú, Guatemala, Costa Rica y Panamá, todos con registros inferiores al promedio latinoamericano.
También República Dominicana, Brasil, Honduras, Trinidad y Tobago y México mostraron indicadores más favorables que la Argentina, reflejando mejores condiciones de estabilidad macroeconómica y mayor confianza de los inversores internacionales.
En un escalón intermedio se ubicaron Colombia, Barbados, El Salvador y Ecuador, mientras que Bolivia, Bolivia y, especialmente, Venezuela quedaron como casos atípicos por la magnitud de sus registros.
