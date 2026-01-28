Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 28 de enero

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cotiza a $1.671,13 para la compra y a $1.767,33 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA) .

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica a $1.778,75 para la compra y a $1.809,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.283,24 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.442 ,50 para la venta.

El dólar blue cotizó a $1.470 para la compra y a $1.490 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, miércoles 28 de enero

El dólar CCL operó a $1.503,74 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,3%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 28 de enero

El dólar MEP cerró a $1.464,66 y la brecha con el dólar oficial es de 1,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 28 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 28 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.513,00, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 28 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s88.662, según Binance.