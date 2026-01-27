El riesgo país, cerca de perforar los 500 puntos: suben los bonos y crece la expectativa en el mercado + Seguir en









Unos de los "drivers" que impulsó la baja del riesgo país, es la compra de reservas por parte del BCRA. En la jornada previa, Ecuador, un país que tuvo un desarrollo similar del índice que mide el J.P. Morgan, salió a colocar deuda.

El riesgo país cae con fuerza y gana la atención de la city.

El riesgo país está en el centro de la escena y crece la expectativa en la city ya que este martes podría quebrar los 500 puntos básicos. En la jornada previa, Ecuador, un país que tuvo un desarrollo similar del índice que mide el J.P Morgan, salió a colocar deuda internacional lo que podría ser una antesala al regreso de Argentina al mercado de capitales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En Wall Street los bonos soberanos operan al alza. Como consecuencia, los diferenciales de tasas se comprimen y esto hace que el riesgo país anote una nueva baja. Ahora, el indicador de riesgo se ubica en 504 puntos básicos por lo que el quiebre del umbral de las 500 unidades luce inminente.

En la bolsa de Nueva York, los títulos en dólares suben hasta 1,1%, en el caso de los Bonares emitidos bajo legislación argentina, y hasta 0,2% en el caso de los Globales (con jurisdicción neoyorkina).

Unos de los "drivers" que impulsó la baja del riesgo país, es la compra de reservas por parte del BCRA. En la jornada previa, adquirió u$s39 millones, llevando el total de compras a u$s1.017 millones. Las compras de ayer representaron el 11,3% del volumen operado, por encima del nivel de referencia del 5% comunicado por el banco central.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA compró dólares todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de u$s60 millones.

El S&P Merval sube 1,3% a 3.171.923,560 puntos básicos. En el panel de acciones líderes, las mayores subas de la rueda las encabeza Transportadora de Gas del Norte, que avanza 4,4%, seguida por Transportadora de Gas del Norte, con una mejora de 2,5%, mientras que Edenor completa el trío ganador con un alza de 2,5%, en un contexto de firme demanda por papeles del sector energético. Bonos en pesos: se viene una nueva licitación El lunes, el Tesoro anunció los términos de la licitación del miércoles. La oferta incluirá cuatro Lecaps con vencimientos entre marzo del 2026 y enero del 2027, una letra a tasa Tamar con vencimiento en agosto del 2026, cuatro Boncers con vencimientos entre julio del 2026 y junio del 2028, y un instrumento dollar-linked con vencimiento en abril de ese año. El Tesoro enfrenta vencimientos por $9,5 billones tras el canje de deuda de la semana pasada. Al igual que en la licitación anterior, el Tesoro no cuenta con depósitos suficientes en pesos en el BCRA para cubrir todos los vencimientos, al 22 de enero tenía $2,3 billones y u$s324 millones, por lo que nuevamente deberá asegurar un elevado nivel de rollover.