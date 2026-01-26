Gobierno incorporó el Régimen Penal Juvenil en extraordinarias y analiza sumar otros temas

El encuentro se llevó adelante en Casa Rosada. Los principales armadores alinean al oficialismo y a los aliados antes del inicio de las sesiones extraordinarias, donde la reforma laboral y la baja de imputabilidad aparecen como las iniciativas más sensibles.

A días de que arranque el debate parlamentario, la mesa política del Gobierno se reunió en Casa Rosada con el objetivo de ajustar la estrategia legislativa de cara a la reforma laboral . El encuentro buscó ordenar el frente interno y afinar el poroteo en un Congreso donde cada iniciativa exige una negociación precisa.

Además de la cuestión laboral, durante el encuentro se resolvió la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias. La decisión implica sumar nuevos proyectos al debate parlamentario, en una señal de que el Gobierno busca aprovechar el período para avanzar con iniciativas que considera prioritarias.

Entre los temas que se incorporan figura la ley Penal Juvenil , una discusión sensible que vuelve a escena y que promete generar fuertes cruces en el Congreso. La ampliación del temario agrega presión a una agenda ya cargada y obliga al oficialismo a dosificar esfuerzos para no dispersar apoyos.

Durante la mañana, la mesa política comenzó a tomar forma en Casa Rosada con la presencia de los principales referentes del oficialismo. Manuel Adorni fue uno de los primeros en llegar, seguido por el ministro del Interior, Diego Santilli . Con el correr del encuentro se sumaron el asesor presidencial Santiago Caputo , el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich .

También participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , en una señal de respaldo político al armado de la estrategia. El ministro de Economía, Luis Caputo , asistió de manera puntual a la reunión, mientras que completó la nómina el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt .

KARINA MILEI DIEGO SANTILLI Y MANUEL ADORNI SENADO Presidencia

A través de su cuenta de X, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hizo anuncio: "Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La Ley Penal Juvenil también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias. Fin".

Fuentes con participación en el encuentro señalaron que no se descarta sumar nuevos proyectos para ampliar el temario de las sesiones extraordinarias, que hasta el momento incluye la reforma laboral, la Ley de Glaciares, el acuerdo Mercosur–Unión Europea y la designación del legislador del PRO Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a lo establecido en la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2015784784317043176?s=48&partner=&hide_thread=false Reunidos en Casa Rosada desde temprano.



La “Ley Penal Juvenil” también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias.



Fin. pic.twitter.com/GSM6HHrI5g — Manuel Adorni (@madorni) January 26, 2026

Mesa política y conteo fino de votos en la previa de la reforma laboral

La mesa política también buscó definir el rol que tendrá cada funcionario y cada referente parlamentario en la etapa que viene. La idea es evitar mensajes cruzados y centralizar la vocería, en un contexto donde cualquier ruido interno puede ser leído como debilidad por la oposición o por los sectores sindicales que ya anticipan objeciones.

En el oficialismo consideran que la reforma laboral es una pieza clave del programa económico y político del Gobierno, pero reconocen que su tratamiento requerirá concesiones y acuerdos puntuales. Por eso, antes de exponer el proyecto a la dinámica imprevisible del Congreso, se buscó cerrar filas puertas adentro.

Otro de los puntos que se discutió es el ritmo del debate. La estrategia apunta a avanzar sin dilaciones, pero también sin forzar tiempos que puedan jugar en contra. En la Casa Rosada saben que acelerar demasiado puede unificar resistencias, mientras que estirar la discusión puede desgastar el impulso inicial.

El Gobierno apuesta a sostener la iniciativa como eje de las extraordinarias, aun sabiendo que no será un trámite sencillo. Con el tablero ya desplegado, el Ejecutivo encara ahora la etapa decisiva.