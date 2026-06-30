Récord en Wall Street: el S&P 500 corona su mejor desempeño trimestral en seis años + Agregar ámbito en









Las expectativas sobre el crecimiento de la inteligencia artificial permitieron que el S&P 500 recupere terreno tras la volatilidad registrada meses atrás.

Las expectativas sobre el crecimiento de la inteligencia artificial permitieron que el S&P 500 recupere terreno tras la volatilidad registrada meses atrás. NYSE

El S&P 500 se encamina a registrar su mejor desempeño trimestral desde 2020, impulsado principalmente por el renovado liderazgo de las grandes compañías tecnológicas.

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Durante la jornada de este martes, el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq 100 mostraron movimientos moderados, por lo que reflejaron una postura de cautela entre los inversores luego del fuerte rally acumulado en los últimos meses.

El mercado ahora concentra su atención en los próximos datos económicos, especialmente los vinculados al empleo en EEUU, así como en el inicio de una nueva temporada de balances corporativos, que permitirá evaluar si las empresas pueden sostener las elevadas valuaciones actuales.

El avance del mercado estuvo liderado por el sector tecnológico, que volvió a convertirse en el principal motor de Wall Street.

Las expectativas sobre el crecimiento de la inteligencia artificial y las inversiones en infraestructura tecnológica impulsaron nuevamente a las compañías de mayor capitalización, lo que permitió que el S&P 500 recupere terreno tras la volatilidad registrada meses atrás.

Las expectativas sobre el crecimiento de la inteligencia artificial permitieron que el S&P 500 recupere terreno tras la volatilidad registrada meses atrás. Imagen: Freepik Contexto desafiante para el S&P 500 Sin embargo, los analistas advierten que el contexto sigue presentando desafíos. Además de la evolución de la economía estadounidense, los inversores monitorean las señales de la Reserva Federal sobre la trayectoria de las tasas de interés. A esto se suman factores geopolíticos, como las negociaciones entre EEUU e Irán, y la evolución de los mercados de materias primas, que podrían influir sobre la inflación y las perspectivas de crecimiento global. Pese al optimismo que dejó el trimestre, el consenso del mercado es que la segunda mitad del año podría presentar un escenario más desafiante. La combinación de valuaciones exigentes, posibles cambios en la política monetaria y una menor liquidez podría traducirse en episodios de mayor volatilidad, especialmente si los resultados corporativos no cumplen con las expectativas de los inversores. De esta manera, Wall Street cierra el semestre con un balance ampliamente positivo y con los principales índices cerca de máximos históricos. No obstante, el foco del mercado comienza a desplazarse desde el impulso de las tecnológicas hacia la capacidad de la economía estadounidense para sostener el crecimiento y evitar sorpresas que puedan alterar el fuerte rally registrado durante los últimos meses.