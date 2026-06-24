Los mercados ensayan un rebote tras el desplome y el petróleo se acerca al nivel previo a la guerra + Agregar ámbito en









Las acciones estadounidenses suben ligeramente en la previa, mientras los inversores esperaban los resultados de Micron para determinar si la inversión en las empresas ligadas al desarrollo de la inteligencia artificial estaba cumpliendo con las expectativas.

Las acciones tecnológicas repuntaron ligeramente antes de la publicación de los resultados del fabricante de chips Micron este miércoles. Depositphotos

Las acciones en los mercados globales ensayan una recuperación el miércoles tras la fuerte caída de las acciones tecnológicas, impulsada por la cautela ante las elevadas valoraciones de la Inteligencia Artificial (IA). Los precios del petróleo crudo caen hasta mínimos de cuatro meses y el dólar alcanzó máximos de un año.

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Las acciones tecnológicas, duramente golpeadas el martes, repuntaron ligeramente antes de la publicación de los resultados del fabricante de chips Micron este miércoles, cuyos productos impulsan el auge de la IA. Sin embargo, el optimismo es frágil y los inversores optaron por activos más seguros como el dólar.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,33%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,11%. Mientras, el Kospi surcoreano rebotó 3,26% y el Nikkei 225 japonés bajó 0,81%.

En Europa, el Euro Stoxx baja 0,29%. A nivel local, el DAX alemán cae 1,19% y el CAC francés aumenta 0,28%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,02%.

Wall Street ¿Cuáles son las acciones con más movimiento en Wall Street esta jornada?

Wall Street y petróleo, las claves de la jornada En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,30% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,33%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,28% al alza. En la previa, las acciones con mayores subas son JM Smucker Company (+7,3%), Federal Realty (+5%) y Church & Dwight (+4%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Zimmer Biomet (-14%), Arthur J Gallagher (-11,5%) y DR Horton (-11%). Por su parte, los rendimientos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — exhibe movimientos mixtos, con leves subas en los tramos más cortos. Por su parte, el dólar en los mercados internacionales sube 0,25% hasta 101,42, ubicándose en su nivel más alto desde marzo de 2025. Mientras, el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 2% hasta u$s75,2 el barril, niveles similares a los que tenía en el inicio de la guerra en Medio Oriente. Mientras, el crudo estadounidense WTI retrocede un 2%, hasta los u$s71,47 el barril.