Femicidio en Villa Devoto: un hombre mató a su esposa en su casa y fue detenido + Agregar ámbito en









La Policía encontró al sospechoso con una herida en el cuello y lo trasladó a un hospital. El hecho fue notificado por uno de los hijos de la pareja, quien sostuvo que su padre mató a su madre y escapó.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Pedro Morán y Alta Gracia. Maps

Una mujer de 34 años fue asesinada de una puñalada por su pareja en el barrio porteño de Villa Devoto, durante la madrugada de este jueves. El hombre fue detenido por la Policía de la Ciudad, tras ser acusado del femicidio.

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El crimen ocurrió en la intersección de las calles Pedro Morán y Alta Gracia cerca de las 7 de la mañana, informó La Nación. A su vez, uno de los hijos de la pareja fue el que vio el hecho y llamó al 911. El joven afirmó que su padre había matado a su madre y que luego se retiró del domicilio.

Femicidio en Villa Devoto: mató a su esposa en su casa y fue detenido Durante el llamado, el hijo de la pareja contó que estaba durmiendo cuando su hermana lo despertó y le informó lo sucedido. Un móvil del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) constató la muerte de la víctima al llegar al lugar. En tanto, a 200 metros la Policía de la Ciudad detuvo al sospechoso, que tenía una herida cortante en su cuello y fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield.

A 200 metros la Policía de la Ciudad detuvo al sospechoso, que tenía una herida cortante en su cuello y fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield. Maps Macabro hallazgo: encontraron muertos a una pareja en Corrientes e investigan si fue femicidio seguido de suicidio Una mujer fue hallada sin vida junto a su pareja en el interior de su domicilio en Corrientes. Tras las primeras hipótesis, la Justicia investiga si se trató de un femicidio seguido de suicidio. Un primer análisis arrojó que la víctima fue asfixiada con un cable mientras había sido vista por última vez el fin de semana en un cumpleaños familiar.

La víctima fue identificada como Marina Segovia (46), quien tenía cuatro hijos, y el presunto agresor como Sergio Hugo Sánchez (36). Ambos fueron encontrados el lunes al mediodía por uno de los hijos de ella, en la casa situada sobre el Pasaje Dante al 300, del barrio Bañado Norte de Corrientes capital.

El joven se había acercado al domicilio luego de que su madre no respondiera mensajes ni llamadas durante el domingo. La había visto por última vez el sábado a la tarde, en el cumpleaños de su abuela. Al llegar al domicilio, los efectivos de Comisaría Sexta Urbana encontraron a Segovia sin vida y a Sánchez colgado de un cable a su lado. Luego del análisis de la escena, la Justicia comenzó a investigar el caso como un posible femicidio seguido de suicidio. El hombre habría asfixiado a su pareja con el cable del cargador de un celular y luego se habría quitado la vida.

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