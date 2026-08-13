El proyecto solidario de Jorge Messi en Rosario que permitió que se realicen 100 trasplantes de médula

A través de la Fundación Lionel Mesi, financió y se encargó personalmente de todos los detalles de un programa de formación pediátrica en conjunto con un hospital de Barcelona y médicos rosarinos.

El mismo día que el capitán de la Selección argentina despidió a su padre en redes sociales, se conoció un gesto solidario que Jorge Messi llevó a cabo en Rosario . Se trata de un programa de formación en trasplante de medula ósea pediátrico para médicos del hospital público de la ciudad , que permitió que más de 100 pacientes sin obra social puedan acceder al tratamiento.

El padre del jugador de Inter Miami, a través de la Fundación Lionel Messi , se acercó a la municipalidad de Rosario con el objetivo de ayudar a financiar tratamientos para chicos con déficit en la hormona de crecimiento , la misma condición que había atravesado el astro rosarino en su infancia. Desde el municipio le dijeron que ya tenían cubiertos esos casos.

Pero las autoridades rosarinas le hicieron una propuesta: financiar la capacitación de médicos especialistas en trasplantes medulares . Jorge aceptó y junto a la fundación solidaria de la familia Messi creó el esquema de un proyecto de formación continua con el Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona, referente internacional de la especialidad. La historia se conoció este miércoles a través del médico Jorge Tartaglione en La Nación+.

Juan Di Santo, médico hematólogo pediatra del hospital Victor Vilela de Rosario, en Radio Con Vos describió el programa: “ Al principio la formación era solo para el jefe y subjefe del sector, pero Jorge lo hizo más abarcativo". La formación luego abarco a hematólogos, pediatras, enfermeros y hemo terapistas.

“Él no solamente brindaba apoyo económico, sino que se ocupaba personalmente de todos los detalles ”, contó el médico. Jorge Messi se encargaba de coordinar las rotaciones el hospital de Barcelona, gestionar los traslados y hacer los trámites administrativos. “Siempre estuvo presente, preocupado por el bienestar de cada uno de los profesionales que iban durante meses a Barcelona”, agregó Di Santo.

Lionel Messi junto a sus padres, Jorge y Celia Cuccittini. @leomessi

Toda la familia Messi colaboró con el proyecto de formación

Di Santo fue uno de los que viajó a Barcelona, al llegar al aeropuerto uno de los hijos de Jorge Messi lo esperaba allí, lo ayudaba en los traslados y estaba pendiente de todas las urgencias que pudieran surgir. “Su familia le ponía el cuerpo al proyecto”, indicó.

“Él quería que todo ese conocimiento volviera a Rosario, y que todo este equipo fuese un vehículo para poder transmitir el conocimiento a otros profesionales, y que lo pudiésemos aplicar en niños que requieran este tipo de tratamiento y que no tengan cobertura social”, destacó Di Santo sobre el objetivo de Jorge.

Gracias a este proyecto, el hospital rosarino llegó a los 100 trasplantes de medula ósea para niños sin cobertura médica, una cifra que de no ser por esta iniciativa era impensada.

La despedida de Leo Messi a su padre

El miércoles por la mañana, Lionel Messi despidió públicamente en sus redes sociales a su padre Jorge que falleció el pasado sábado. "Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos", comenzó el mensaje.

La imagen que compartió Messi junto a su sentido mensaje. @leomessi

"Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar", recordó el capitán argentino.

Luego de recordar su relación de padre, amigo y representante con Jorge, Leo Messi escribió: "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?".

Con una emotiva despedida, el jugador de Inter de Miami concluyó: "Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa".