Furor por la IA: Micron presentó balance récord y sus acciones se disparan 16% en Wall Street

La fabricante de memorias superó ampliamente las previsiones del mercado gracias al fuerte crecimiento de la demanda de chips para inteligencia artificial y anticipó un nuevo trimestre con ingresos y ganancias aún más elevados.

﻿De cara al cuarto trimestre fiscal, Micron proyectó ingresos cercanos a los u$s50.000 millones y un beneficio por acción de u$s30,73, cifras que volvieron a ubicarse por encima de las estimaciones del mercado.

Las acciones de Micron Technology llegaron a subir hasta un 16,3% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street luego de que la compañía presentara resultados récord correspondientes a su tercer trimestre fiscal de 2026, impulsados por el fuerte crecimiento de la demanda de memorias para inteligencia artificial (IA). Además de superar ampliamente las expectativas del mercado, la empresa ofreció una guía para el próximo trimestre que también quedó por encima de las previsiones de los analistas.

La compañía obtuvo una ganancia neta de u$s28.243 millones , frente a los u$s1.885 millones registrados en el mismo período del año anterior. Esto se tradujo en un beneficio por acción (BPA) de u$s24,67 , mientras que el BPA ajustado alcanzó los u$s25,11 , superando con holgura los u$s20,78 esperados por el consenso de Wall Street.

Los ingresos treparon hasta los u$s41.460 millones , por encima de los u$s35.840 millones proyectados por los analistas y muy por encima de los u$s9.300 millones facturados un año atrás. A su vez, el margen bruto escaló hasta el 84,6% , más del doble del 37,7% registrado en igual trimestre de 2025.

El negocio vinculado a la inteligencia artificial volvió a explicar buena parte del desempeño de la empresa. La división de memoria para la nube fue la principal fuente de ingresos, con u$s13.769 millones , seguida por el segmento de centros de datos , que aportó u$s11.524 millones , y el negocio de dispositivos móviles , con u$s11.521 millones .

En paralelo, el flujo de caja operativo ascendió a u$s25.390 millones , más que duplicando el nivel del trimestre previo y multiplicando por más de cinco el registrado un año atrás. Además, Micron realizó inversiones de capital por u$s7.100 millones , mientras que el flujo de caja libre ajustado alcanzó los u$s18.300 millones .

Optimismo para el próximo trimestre

El presidente y CEO de Micron, Sanjay Mehrotra, aseguró que los resultados "reflejan el valor estratégico de la memoria en la era de la inteligencia artificial" y sostuvo que la compañía continúa invirtiendo a niveles récord en tecnología, productos y capacidad productiva para abastecer una demanda que sigue acelerándose.

"Nuestros acuerdos estratégicos plurianuales con clientes fortalecerán significativamente la estabilidad y previsibilidad de nuestro desempeño financiero", destacó el ejecutivo.

De cara al cuarto trimestre fiscal, Micron proyectó ingresos cercanos a los u$s50.000 millones y un beneficio por acción de u$s30,73, cifras que volvieron a ubicarse por encima de las estimaciones del mercado y reforzaron el entusiasmo de los inversores por las compañías más expuestas al auge de la inteligencia artificial.

Con estos resultados, Micron se suma a la lista de gigantes tecnológicos que continúan mostrando un fuerte crecimiento gracias al boom de la IA, en un contexto en el que la demanda de chips de memoria de alto rendimiento se mantiene en niveles récord por el avance de los centros de datos y los modelos de inteligencia artificial generativa.