Subastarán la colección de la familia Blaquier valuada en u$s450 millones

La casa de subastas Sotheby’s obtuvo la consignación de una colección de arte que perteneció a Nelly Arrieta de Blaquier y Carlos Pedro Blaquier. Incluye obras de Van Gogh, Cézanne, Renoir y Degas, entre otros artistas.

La casa de subastas Sotheby’s obtuvo la consignación de un conjunto de obras de arte valuado en unos u$s450 millones que perteneció a María Elena “Nelly” Arrieta de Blaquier y Carlos Pedro Blaquier . La colección reúne pinturas de artistas impresionistas y postimpresionistas como Vincent van Gogh , Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Maurice de Vlaminck y Paul Gauguin .

Las obras fueron consignadas por los hijos del matrimonio y varias de ellas forman parte del conjunto que la familia trasladó a Luxemburgo bajo el régimen de exportación temporaria . Las piezas debían regresar al país, pero nunca fueron reimportadas. La subasta se realizará después de que en julio las autoridades aduaneras dejaran sin efecto una sanción vinculada con aquella operación.

Entre las piezas que podrían salir a subasta se encuentra Châtaignier en fleurs roses et blanches , de Vincent van Gogh , realizada en 1890. Según personas familiarizadas con la colección, la pintura podría alcanzar entre u$s150 millones y u$s200 millones .

También se destaca un arlequín de Paul Cézanne , pintado entre 1888 y 1890, cuyo valor estimado supera los u$s120 millones . Una obra de la misma serie forma parte de la colección de la National Gallery of Art de Washington.

El conjunto incluye además Avant la Course , una escena de carreras de caballos de Edgar Degas de 1893; una vista callejera de París de Camille Pissarro y En canot (ou Jeune fille à la barque) , un Renoir de 1877. Según fuentes citadas por la publicación especializada Artnet News, cada una de estas obras podría superar los u$s25 millones .

Aún no está confirmado si dos pinturas de Claude Monet formarán parte de la subasta. Se trata de dos versiones de Nymphéas: una de 1904, valuada en unos u$s50 millones, y otra de 1908, estimada en u$s42 millones.

Sotheby’s no confirmó si ambas obras fueron incluidas en la consignación. Su incorporación elevaría todavía más el valor potencial de la colección que será ofrecida en el mercado internacional.

Sotheby’s se impuso a Christie’s

La consignación había generado interés entre las principales casas de subastas internacionales debido a los antecedentes de Christie’s con la colección Blaquier.

Christie’s había vendido, entre otras piezas, Zouave, una obra de Van Gogh de 1888 considerada una de las piezas más importantes de la colección, por cerca de u$s190 millones en una subasta privada.

Los “Nymphéas” (1907), de Claude Monet Sotheby's

La casa también vendió en noviembre pasado dos pinturas de Paul Signac: Les Andelys, les bains, por u$s3,9 millones, y Les Andelys, Port Morin, por u$s1,9 millones. En esa misma venta estaba previsto ofrecer Femme assise de profil vers la gauche, un retrato de Toulouse-Lautrec estimado entre u$s6 millones y u$s9 millones, pero la obra fue retirada.

Christie’s también había conseguido la colección de plata de la familia, valuada entre u$s15 millones y u$s 20 millones, cuya subasta está prevista en Londres en diciembre.

El conjunto de obras que ahora será subastado nunca fue exhibido en la Argentina como colección. Alrededor de una docena de piezas fueron trasladadas a Luxemburgo bajo el régimen de exportación temporaria para ser exhibidas, pero nunca regresaron al país. La operación, que incluía obras de Van Gogh, Degas, Renoir, Monet, Gauguin y Cézanne, derivó en una sanción aduanera de $7.350 millones, ya que el régimen exigía su posterior reimportación.

Quiénes eran Nelly Arrieta de Blaquier y Carlos Pedro Blaquier

Nelly Arrieta de Blaquier era heredera de Ledesma y una de las principales mecenas del arte en la Argentina. Fue además fundadora de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Se casó con Carlos Pedro Blaquier en 1951, quien presidió Ledesma entre 1970 y 2013.

En 2012, Blaquier fue acusado de haber tenido participación en secuestros ocurridos durante la última dictadura militar. El empresario negó las acusaciones y murió en 2023 sin haber sido juzgado.