Reservas del BCRA: bajó 21% el déficit del sector servicios en 2024, ¿qué hubo detrás?

Las distintas estrategias e incentivos oficiales para que los argentinos desatesoraran sus dólares acumulados en los últimos años surtieron efecto, no solo vía el blanqueo, sino también impactaron en el deficitario saldo de la balanza cambiaria del sector servicios del año pasado.

Lo que muestran los datos del Banco Central (BCRA) es cómo el desatesoramiento colaboró con los deseos oficiales de acumular, o por lo menos mantener, las reservas internacionales , al igual que los dólares ingresados por turistas extranjeros al mercado cambiario vía los dólares financieros. Es que resulta insoslayable cómo los argentinos residentes recurrieron a los dólares atesorados para afrontar los pagos de gastos en el exterior, por compras con tarjetas de crédito o por turismo, de forma de no afectar el stock de reservas del BCRA.

El resultado de diciembre 2024 se explica por los egresos netos en concepto de Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta por u$s567 millones, de Otros servicios por u$s161 millones y de Fletes y seguros por u$s127 millones.

El rojo no fue mayor gracias al mantenimiento del buen flujo de ingresos netos en concepto de Servicios empresariales profesionales y técnicos que aportaron u$s328 millones. En relación con este resultado, el BCRA destaca que alrededor de un 60% de los egresos por Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta son directamente cancelados por los clientes con fondos propios en moneda extranjera, lo que reduce el impacto deficitario de estos consumos en el mercado de cambios y en las reservas internacionales.

Según la metodología del BCRA, la cuenta de Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta registra los giros que se hacen al exterior para cancelar los saldos con las empresas emisoras de tarjetas internacionales, se incluyen tanto los consumos que se realizan por viajes al exterior como las compras no presenciales a proveedores del exterior; y de forma recíproca, en los ingresos también se incluyen las compras no presenciales que hacen con el uso de tarjetas, a proveedores argentinos, quienes califican como no residentes.

Otro tema que afecta las estadísticas y las comparaciones interanuales, y también explica el comportamiento de los agentes económicos es que al igual que lo que sucede con las exportaciones de bienes, hasta un 20% de los cobros por exportaciones de servicios pueden ser ingresadas al país a través del mercado de valores en el marco del Programa de Incremento Exportador (PIE), por lo que esta porción de los ingresos no figura en las estadísticas cambiarias del BCRA por no efectuarse registro alguno en el Régimen Informativo de Operaciones de Cambios (RIOC), salvo aquellos cobros que ingresan y quedan depositados en cuentas locales en moneda extranjera para su posterior liquidación en el mercado de valores, los cuales son registrados como operaciones de canje, sin efecto neto en el mercado de cambios.

Además, el 22 de diciembre finalizó la vigencia del impuesto PAIS, que era del 7,5% para importaciones de bienes, para el pago de servicios de fletes y transportes por operaciones de importación o exportación de bienes, giros de utilidades y dividendos y repatriación de inversiones de no residentes, y lo propio para la alícuota del 30% para las compras de billetes y divisas para atesoramiento y los gastos por viajes y pasajes. A su vez, a mediados de diciembre, el BCRA estableció que, a partir del 1 de enero de 2025, aumentaba a u$s36.000 el máximo de divisas que los exportadores de servicios pueden ingresar sin obligación de liquidarlos por año calendario.

Por otro lado, en la performance de los ingresos entró a terciar el incentivo que puso el BCRA para que los turistas extranjeros y sus proveedores locales, desde noviembre del 2022, pudieran liquidar divisas por los ingresos de fondos con tarjetas de no residentes por cobros por servicios turísticos y por transporte de pasajeros no por el mercado oficial sino por los informales o financieros. Además, la ARCA prorrogó casi a fines de diciembre que las operaciones de gastos de viajes y pasajes tengan un 30% de percepción del impuesto a las ganancias o de bienes personales, según corresponda.

Sector servicios: ¿qué pasó en 2024?

Todo este combo de normativas explica, en gran parte, los resultados anuales. Veamos. En el acumulado anual de los ingresos y egresos brutos de servicios por concepto y de su comparación con el mismo periodo del año previo surge que la mejora del 2024 de la cuenta servicios fue, principalmente, resultado del aumento en los ingresos brutos de Viajes, pasajes y otros pagos con tarjetas y de servicios empresariales, profesionales y técnicos, aunque no debe soslayarse que el establecimiento desde diciembre de 2023 de la normativa que permite liquidar hasta un 20% de las exportaciones de servicios en el mercado de valores impide una comparación precisa de estos flujos.

De todos modos, los números anuales muestran que, por el lado de los ingresos brutos que aumentaron en un 17% interanual a u$s8.856 millones, tuvo mucho que ver el incremento del 56% vía Viajes, pasajes y pagos con tarjetas a u$s2.808 millones, mientras que los de Servicios profesionales y técnicos crecieron un 6% a u$s5.768 millones y los de Fletes y Seguros cayeron un 12% a u$s280 millones.

Mientras que, por el lado de los egresos brutos, que sumaron u$s13.731 millones prácticamente el mismo nivel de un año atrás, solo Fletes y Seguros acusaron una merma del 34% a u$s1.377 millones ya que tanto Servicios profesionales y técnicos y Viajes, pasajes y gastos con tarjeta experimentaron una suba del 19% y 1% respectivamente, a u$s3.857 millones y u$s8.496 millones.

“Por su parte, las operaciones en concepto de ingreso primario representaron una salida neta de u$s523 millones en diciembre, explicada por pagos netos de intereses por u$s508 millones y egresos netos de utilidades, dividendos y otras rentas al exterior por u$s15 millones. Además, el Gobierno y el BCRA realizaron cancelaciones brutas de intereses por u$s196 millones (159 millones girados a organismos internacionales -excluido el FMI- y 37 millones por otros conceptos)”, informó el BCRA. Por su parte, las cancelaciones brutas del sector privado ascendieron a u$s384 millones y las operaciones por ingreso secundario representaron un egreso neto de u$s26 millones.