Respiro en los mercados: Wall Street adelanta un rebote y el petróleo se acerca a los u$s70

Las acciones suben este jueves después de que los sólidos resultados y las previsiones de Micron y Qualcomm ayudaran a reactivar el boom por la IA, mientras que el petróleo prolonga sus bajas tras la reapertura del estrecho de Ormuz.

Las bolsas mundiales repuntan esta jornada — luego de las bajas de ayer — tras las excelentes previsiones de las fabricantes de chips Micron y Qualcomm , que reafirmaron el optimismo en el sector de la inteligencia artificial (IA) . Esa tendencia se vio reforzada por el regreso de los precios del petróleo a los niveles previos a la guerra.

Micron dijo ayer que sus clientes habían comprometido u$s22.000 millones para sus chips de memoria, mientras que Qualcomm anticipó u$s15.000 millones en ventas de su negocio de centros de datos para 2029.

La novedad generó entusiasmo en los mercados asiáticos con fuerte presencia de empresas tecnológicas. El Kospi surcoreano saltó 5,42%, mientras que el Nikkei 225 japonés aumentó 4,69%. En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,43%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,23%.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,77%. A nivel local, el DAX alemán aumenta0,72% y el CAC francés acompaña con 0,59%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,52%.

El petróleo se acerca a los u$s70 mientras Wall Street celebra las previsiones de IA.

Wall Street y petróleo, las claves de la jornada

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,62% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 2,03%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,16% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Bio-Techne Corp (+20%), Micron (+17%) y Western Digital (+12%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en West Pharmaceutica (-5%), Invitation Homes (-5%) y Dollar Tree (-3%).

En términos macroeconómico, hoy se conocerán los datos revisados del PBI norteamericano correspondiente al primer trimestre de 2026, pero principalmente se difundirá el Índice PCE — el medidor de precios predilecto por la Reserva Federal — y el nivel de gasto personal.

La otra gran noticia en los mercados mundiales es el petróleo: los precios prolongan su caída este jueves, a medida que los petroleros varados abandonaban el estrecho de Ormuz tras un acuerdo inicial para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, lo que alivió las preocupaciones sobre el suministro.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — baja 1% hasta u$s73,30 el barril, mientras que el crudo estadounidense retrocede un 1,2%, hasta los u$s69,72 el barril.