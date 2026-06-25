Wall Street en alerta: temen que la ola de mega OPAs de IA desate una fuerte corrección Por Jorge Herrera + Agregar ámbito en









La nueva avalancha de ofertas públicas de acciones (OPA), tras el primer paso de SpaceX, podría impactar en el nivel de liquidez para el mercado. Según varias investigaciones un exceso de OPAs suele coincidir con fases de euforia inversora y peores rentabilidades posteriores.

El mega debut bursátil de la compañía aeroespacial de Elon Musk, SpaceX, podría ser acompañado también por la salida a la bolsa (OPA) por otras empresas de IA. ChatGPT IA

Mientras muchos festejaban días atrás el mega debut bursátil de la compañía aeroespacial de Elon Musk, SpaceX, que además podría ser acompañado también por la salida a la bolsa (OPA) de las compañías de inteligencia artificial (IA) OpenAI y Anthropic, otros tantos advertían sobre el posible impacto de estas mega colocaciones sobre la liquidez del mercado, temiendo una potencial corrección. Como bien explica el analista Mark Hulbert de MarketWatch, el problema no está solo en la valuación de estas compañías, sino en el volumen de capital que podrían absorber, ya que, si los inversores venden posiciones de otras compañías para apostar a estas OPAs, el efecto puede ser negativo para el conjunto del mercado. ¿Por qué opina esto?

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Parte de una premisa, esbozada por el economista francés Xavier Gabaix, de que una OPA puede funcionar como una retirada de efectivo del mercado secundario, debido a que los inversores venden acciones de compañías que ya cotizan para comprar títulos de nuevas empresas cotizadas. Ocurre que, según él, ese dinero podría no volver inmediatamente al mercado y tener como destino, quizás transitorio o no, la tesorería de las nuevas empresas cotizadas para financiar crecimiento, o bien, directamente en manos de socios fundadores e inversores ángeles que optan por hacer efectiva parte de su participación accionaria.

Por ende, el riesgo no pasa por si las nuevas compañías sean o no rentables, sino por el volumen de capital que capten del mercado que pueda terminar debilitando al resto.

Según estima Hulbert, SpaceX, OpenAI y Anthropic podrían captar conjuntamente en torno a 200.000 millones de dólares, y de acuerdo con estudios de Gabaix y de su colega holandés Ralph Koijen, cada dólar retirado del mercado bursátil estadounidense podría provocar una reducción de hasta cinco dólares en la capitalización total del mercado. De modo que, con esa relación, una captación total de 200.000 millones podría traducirse en una pérdida de valor de mercado cercana a un billón de dólares. Si bien se trata de una estimación ayuda a entender por qué el mercado puede volverse vulnerable cuando se acumulan grandes emisiones de acciones.

En tal sentido, también a terciar el factor psicológico como destaca el economista estadounidense Malcolm Baker quien recuerda que los periodos de fuerte volumen de OPAs suelen coincidir con fases de euforia inversora, y cuando el mercado llega a esos extremos, las rentabilidades posteriores tienden a ser inferiores al promedio. Cita como antecedentes históricos de récords de emisión de acciones en Estados Unidos los de 1929 y 2000, precisamente, en la previa de dos grandes derrumbes bursátiles. Bajo esta óptica, las grandes OPAs suelen aparecer cuando el apetito por el riesgo es elevado, y si bien ello no garantiza una corrección inmediata, sí obliga a vigilar si el mercado está pagando demasiado por relatos de crecimiento futuro. Al respecto, Hulbert menciona además investigaciones de los analistas de GMO que calculan que la relación entre el peso de las OPAs sobre la capitalización total del mercado y la rentabilidad posterior de las bolsas arroja que: un aumento del 1% en ese peso se ha asociado históricamente con una caída de 7,5 puntos porcentuales en la rentabilidad del mercado durante los siguientes doce meses. Por lo tanto, estos cálculos extrapolados al contexto actual implican que la combinación de SpaceX y las eventuales OPAs de OpenAI y Anthropic podría representar un aumento cercano al 5% sobre el valor total del mercado estadounidense, mientras que la extrapolación más agresiva apuntaría a un riesgo de caída próximo al 40% en los siguientes doce meses.

Cabe señalar que se trata de estimaciones y proyecciones, sobre la relación histórica entre grandes emisiones de acciones y peores retornos futuros, por lo que no implica un derrumbe del mercado en el corto plazo, sino que ello dependerá del origen del capital que acude a estas OPAs, es decir, si viene por el lado de la venta de otras acciones, de inversores extranjeros, del mercado de bonos, o bien se trata de nueva liquidez. De todos modos, detrás del análisis de Hulbert hay una misiva para los inversores, y es que una oleada de mega OPAs en compañías de IA y de tecnología espacial puede ser una señal de que el mercado está entrando en una fase de exceso, una especie de empacho o atracón. Ya SpaceX mostró que incluso las historias más atractivas pueden corregir con fuerza cuando la valoración descuenta demasiada perfección. Entonces, como siempre se escucha en momentos como este, es mejor que prime la selectividad a la hora de tomar nuevas posiciones. Dado que, si la liquidez empieza a concentrarse en unas pocas OPAs de gran tamaño, las compañías ya cotizadas podrían sufrir una presión vendedora y el mercado tendría menos margen para absorber decepciones en beneficios, tasas o crecimiento, advierten los analistas.