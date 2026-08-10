J.P. Morgan volvió a mejorar su pronóstico para el S&P 500 para lo que resta del 2026 gracias a los sólidos resultados trimestrales de las grandes empresas tecnológicas y sus enormes inversiones en inteligencia artificial (IA). De esta manera, se espera que el índice líder de Wall Street continue con su rally histórico y termine el año en los 8.000 puntos.
J.P. Morgan apuesta por nuevos máximos del S&P500 de la mano de la IA
La institución financiera remarcó que el masivo gasto en IA por parte de las grandes tecnológicas durante el último tiempo comenzó a reflejarse en un aumento de la demanda.
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La nueva proyección se conoce solo dos meses de la modificación anterior, cuando los analistas del banco más grande de EEUU esperaban que el S&P 500 alcance los 7.800 — desde los 7.600 de la estimación previa — al cierre de diciembre.
En caso de que la nueva predicción se concrete, implicaría un incremento del 3% respecto a los niveles a los que finalizó la rueda del viernes pasado.
Actualmente, el panel de referencia en la bolsa norteamericana se encuentra en sus máximos históricos, con un incremento del 13% en lo que va del año.
Más beneficios, más inversión
Eso fue en parte posible gracias a que los beneficios empresariales se dispararon un 32% en ese periodo de tiempo, uno de los incrementos más importantes de los que se tenga registro.
Además, los balances del segundo trimestre de 2026 dejaron claro que las inversiones a gran escala de capital por parte de los "hiperescaladores de IA" está comenzando a ser rentables, destacó el equipo de J.P. Morgan.
Destacaron el fuerte crecimiento de los negocios en la nube y el incremento de la carte de pedidos de Alphabet — casa matriz de Google —, Amazon y Microsoft, un factor que debería alivianar las preocupaciones de los inversores sobre la capacidad de las grandes tecnológicas de amortizar el capital invertido y mejorar sus márgenes de rentabilidad.
Es más, los expertos de J.P. Morgan esperan que el gasto vinculado a la IA continue creciendo y representa más de la mitad del gasto total en capital en el S&P 500 para este año — u$s1.500 millones —, una proporción que esperan que siga aumentando.