Los futuros de Wall Street avanzan con cautela a la espera del dato de empleo de EEUU

Las acciones suben ligeramente y los inversionistas se muestran reacios a la hora de realizar grandes apuestas hasta que se conozca el informe mensual sobre el empleo en ese país. El petróleo opera en leve retroceso.

Wall Street: la cautela se impone a la espera de datos clave de empleo.

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este viernes. Antes de la publicación de importantes datos sobre el empleo en EEUU , el optimismo de los inversores ante el sólido crecimiento de las ganancias y el entusiasmo por la IA contrarrestaron la preocupación por un nuevo recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente que impulsaron el precio del petróleo nuevamente por encima de los u$s80.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,15% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,43%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,06% al alza.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,66%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,74% y el CAC francés acompaña con 0,41%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,66%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,02%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,54%. Mientras, el Kospi surcoreano bajó 0,60% y el Nikkei 225 japonés retrocedió 0,07%.

Las tensiones en Medio Oriente se recrudecieron tras el ataque de los hutíes yemeníes, alineados con Irán, contra Arabia Saudí, uno de sus principales proveedores de petróleo. Riad advirtió que eran inminentes ataques coordinados entre los hutíes y las milicias iraquíes respaldadas por Teherán .

En paralelo, Irán está analizando un proyecto de ley preliminar que prohibiría el tránsito de buques estadounidenses, israelíes y otros buques "hostiles" por el estrecho de Ormuz, según informó el jueves la prensa iraní. El proyecto de ley impondría multas de hasta el 20% del valor de la carga de un buque por infringir las restricciones propuestas.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 0,8% hasta u$s81,84 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI baja 0,5%, hasta los u$s76,87 el barril.

Medio Oriente y Petróleo: las tensiones que impactan en Wall Street.

Se conocen los datos de empleo de EEUU

Tras episodios de volatilidad provocados por la preocupación sobre la durabilidad del repunte impulsado por la IA, los inversores están ahora totalmente centrados en el informe de nóminas de EEUU que se publicará más tarde hoy.

Los mercados muestran que los operadores están divididos sobre si la Reserva Federal subirá o no los tipos de interés el próximo mes, lo que significa que la cifra de empleos de hoy podría ser decisiva para inclinar la balanza en una dirección u otra.

Dada la reticencia del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, a ofrecer cualquier tipo de orientación sobre qué esperar en términos de política monetaria, los datos de empleo podrían causar un impacto aún mayor en el mercado de lo habitual.

Ante este escenario, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años — el termómetro de la economía global —