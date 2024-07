¿Se elimina el cepo al dólar antes de diciembre? El análisis del gurú más leído de la city para los próximos meses

La salida del cepo cambiario está en el centro de la discusión de los principales analistas del mercado. Con eso en mente, comenzó la cobertura cambiaria para esta segunda etapa del año - y del plan económico-. En ese marco, no sólo el dólar subió, sino que también aumentó la demanda de los instrumentos que mejoran sus retornos ante una eventual devaluación. Pero no es la única variable que se tiene en cuenta: todos saben que para salir del cepo, se necesitan dólares. ¿Saldrán del FMI? ¿De las exportaciones?

"Después de cinco meses en los que el Banco Central venía comprando, en promedio, u$s2.800 millones por mes, en junio terminó vendiendo unos u$s50 millones , y julio no pinta como un mes que vaya a ser mucho mejor. Las reservas internacionales netas vuelven a estar en terreno negativo y el rojo se va a agrandar este mes, porque hay que pagar unos u$s2.500 millones de la deuda externa y, además, hay que hacer una amortización de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). ¿Cómo se puede revertir esta situación?", profundizó.

Según Kiegel, desde el lado externo va a estar complicada la llegada de dólares y se va a demorar. "Parecería que la única ventana disponible para aumentar reservas en forma significativa es la del FMI. En su momento, el Gobierno soñó con un préstamo de u$s15.000 millones, que no parece probable. Pero seguramente se puede armar un paquete con el FMI, con fondos de otros organismos y con algún préstamo adicional a través de un repo", explicó.

"En cuanto a lo cambiario, por ahora se vislumbra poca flexibilidad. Se insiste en que no hay atraso cambiario y, por lo tanto, se mantiene la regla de depreciar el tipo de cambio oficial al 2% mensual, por lo menos hasta fin de año. El mercado desconfía, en gran parte porque el Banco Central dejó de comprar dólares y no se vislumbra que la situación pueda revertirse en los próximos meses. De hecho, en el tercer trimestre históricamente es difícil acumular reservas, y este año no parece que vaya a ser diferente", agregó el economista.

Dolar sube y baja.jpg La volatilidad en el mercado cambiario se notó en las últimas ruedas debido a las dudas sobre la política cambiaria del segundo semestre El Comercio

¿Por qué bajaron las compras del Banco Central?

En el informe de esta semana, Econviews le adjudicó la caída en la acumulación de reservas a que en abril y mayo las empresas venían generando una oferta en el mercado producto de las liquidaciones de dólares de deuda.

Con estas estimaciones, afirma Econviews, las reservas crecerán menos en el año: estiman que cierre en u$s30.400 millones y las netas estén nuevamente en negativo por -950 millones. ¿Qué se necesita para mejorar estos números? o bien un tipo de cambio real más alto o entrada de divisas por cuenta financiero. "En nuestro escenario base, la unificación y salida del cepo se da en diciembre pero pensamos que si la situación se vuelve insostenible, el BCRA puede dejar flotar el tipo de cambio antes de esa fecha".