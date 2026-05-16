La OMS advirtió que podrían aparecer nuevos casos de hantavirus, pero afirmó que el riesgo global es bajo

El organismo sanitario mantiene el rastreo de contactos del crucero MV Hondius y remarcó que las medidas de control funcionan.

La OMS mantiene la vigilancia epidemiológica ante el brote de hantavirus y remarcó que el riesgo global sigue siendo bajo.

El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus , señaló en una rueda de prensa que la respuesta sanitaria desplegada hasta el momento permitió contener la situación. En ese sentido, sostuvo que el escenario actual “demuestra que las medidas de control están funcionando” .

Hasta el momento, las autoridades sanitarias notificaron 10 casos de hantavirus, entre ellos tres fallecidos. La OMS indicó que las prioridades actuales pasan por sostener el monitoreo activo de los casos confirmados y sospechosos, avanzar con las pruebas de laboratorio y reconstruir el origen y la propagación del brote.

Tedros explicó que el organismo busca “comprender mejor la epidemiología del virus” , tanto por el recorrido de las personas afectadas como por los posibles contactos vinculados al crucero.

El brote de hantavirus fue detectado en el crucero MV Hondius, por lo que la OMS coordina el rastreo de contactos.

La directora de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, detalló que se realiza un rastreo exhaustivo de todas las personas relacionadas con el barco. El foco está puesto especialmente en quienes desembarcaron en Santa Elena o viajaron posteriormente a Sudáfrica.

Según informó el organismo, la investigación epidemiológica cuenta con la participación de más de 20 países, en coordinación con los gobiernos involucrados. El objetivo es detectar posibles casos sospechosos, aislarlos de manera temprana y cortar eventuales cadenas de transmisión.

Vigilancia sanitaria y cooperación internacional

La OMS remarcó que los pacientes afectados reciben asistencia médica con apoyo de sus respectivos gobiernos y que las tareas de laboratorio continúan para precisar el alcance del brote. Aunque el riesgo de una transmisión amplia se mantiene bajo, el organismo insistió en que la vigilancia y la respuesta rápida son claves para evitar una expansión.

En paralelo, Tedros destacó la cooperación internacional frente al episodio sanitario y sostuvo que la respuesta al brote de hantavirus constituye un ejemplo de lo que puede lograrse cuando los países actúan de forma coordinada ante una amenaza infecciosa.

El titular de la OMS también se refirió al brote de ébola en la República Democrática del Congo, donde se registran 265 casos sospechosos y 65 muertes sospechosas. Para esa emergencia, el organismo destinó u$s500.000 de su fondo de contingencia con el objetivo de reforzar la respuesta inmediata y el despliegue de recursos en la zona.