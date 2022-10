Sector energético en la Bolsa: qué comprar, ¿acciones locales o Cedears?

Ante este panorama, Ámbito consultó a varios especialistas sobre las perspectivas del estratégico sector energético e indagó sobre las compañías más rentables del segmento tanto en el terreno local como internacional.

¿Es momento de invertir en el sector energético?

Nahuel Guevara, portfolio management Analyst de Inviú sostuvo que las acciones del segmento energético a nivel global, como parte del sector de materias primas, supo sortear bien las caídas ante la baja en el precio del petróleo que lo llevó a perforar la barrera de los u$s80. "Esto se explica por el nivel de la oferta y por la incertidumbre que trajo la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta batalla demostró que la hora de la energía fósil todavía no llegó, incluso los países de la OPEP+ se muestran con una postura inquebrantable de no permitir que el crudo caiga", argumentó el especialista.

Por su parte, Gonzalo Gaviña, asesor financiero de PPI afirmó que ve un contexto de alta volatilidad en el petróleo, tal como está sucediendo con la cotización del barril de origen estadounidense (WTI) que se sitúa cercana a los u$s84. Y en coincidencia con su colega de Inviu, consideró que este recurso natural podría ser afectado en sus precios fundamentalmente por las decisiones por parte de la OPEP+, especialmente sobre cómo ajuste la oferta en el mercado, y por el reacomodamiento mundial energético, si llega a escalar aún más el conflicto entre Ucrania y Rusia.

En tanto, Pablo Das Neves, asesor Financiero de Quaestus Advisory recalcó que el 2022 "viene siendo un año muy favorable para las acciones energéticas y mientras todos los sectores fueron castigados, empresas como Exxon, Chevron, Petrobras o Vista tuvieron incrementos importantes".

"La suba de la demanda del crudo, producida por factores de mercado y geopolíticos, impulsó enormemente los precios al alza. Sin embargo, el pronóstico de la demanda para lo que resta del 2022 y para 2023 fue revisado a la baja por la OPEP+ y la Agencia Internacional de la Energía (AIE), debido tanto a la persistente presión inflacionaria de EEUU, China y Europa, como a la tensión geopolítica en Europa", agregó.

Sin embargo, dijo que "es muy probable que la OPEP+ reduzca su producción para compensar la caída de la demanda y sostener el nivel de precios, de cara a los próximos meses. Es por ello que, dado que es probable que se sostenga el nivel de precios a nivel internacional, este mercado ofrece oportunidades atractivas de inversión".

Sector energético: acciones locales o Cedears

"El hecho de poder invertir en acciones de compañías extranjeras dirigidas por los líderes de la industria genera confianza. La diferencia principal para invertir de forma foránea o local reside en las regulaciones que rodean a los commodities, algunas pueden afectar las tarifas, y la cotización del petróleo local por debajo de los internacionales" pronunció Guevara.

A su turno, Gaviña remarcó que al sector energético "hay que tenerlo en un buen portfolio y dio un guiño al mercado local: "Si en el próximo año hay faltante de divisas y si se producen complicaciones en el sector agropecuario vinculadas a la sequía, el lineamiento económico podría dar un vuelco y estaría direccionado a tratar de generar divisas por ese canal", amplió el experto.

¿Qué acciones energéticas tienen mayor potencial de suba?

Desde Inviu resaltaron la solidez en los últimos números trimestrales de Chevron y Exxon, ya que mostraron ingresos récord, los cuales han ido utilizando para fortalecer sus hojas de balance, reducir las deudas adquiridas en época de Covid 19 e incluso han ido retribuyendo a sus accionistas a través de recompra de acciones o por otorgamiento de atractivos dividendos. "Otros buenos fundamentos a nivel internacional, los encontramos en OXY, que se destaca principalmente por su prominente flujo de efectivo y una buena rentabilidad de fondos propios (ROE)", recalcaron desde Inviu.

En el ámbito local, Guevara señaló que como alternativa de crecimiento en una puesta por el desarrollo de Vaca Muerta, Vista es una "sólida empresa, que ha sabido sacar provecho de los yacimientos locales con una gran eficiencia productiva".

El especialista de PPI, por su parte, también ponderó a la petrolera OXY, particularmente por el aumento de exposición de los últimos meses de Warrent Buffet, uno de los inversores más visionarios a nivel global.

Sin embargo el especialista destacó a Vista Energy como una firma con alto potencial de crecimiento, que en un año pasó de valer u$s2 a u$s11. Además, indicó que si el proyecto de Vaca Muerta prolifera, debido a que Argentina lo necesita como parte de su activo estratégico energético, esta empresa se vería beneficiada. También recomendó YPF, por su negocio diversificado de litio, energías tradicionales, no convencionales e YPF agro, que ofrecen explotación no sólo en Vaca Muerta, sino en el norte argentino y en la plataforma off shore cercana a Mar del Plata. Y finalmente, sugirió a Pampa Energía por su buen balance y su estrategia de energías renovables.

Desde Quaestus Advisory, asimismo, indicaron que empresas como Chevron o Exxon, con alto marketcap, cashflow estable, y valuación razonable, son alternativas dignas de aprovechar para quienes deseen invertir en este sector de manera conservadora. Otra opción más agresiva es el gigante brasilero Petrobras, ya que según Quaestus Advisory presenta "mejores precios " que otras firmas de la industria. Sin embargo, advirtieron que este título es un "trade político", ya que su cotización está muy influenciada por la dirección de la política brasileña.

"En el caso de la Argentina, el mercado energético tiene drivers distintos al mercado internacional, ya que se trata de un sector fuertemente regulado, y cuyas valuaciones dependen más de la política energética o las propuestas de reforma, como la fallida Ley de Promoción de Hidrocarburos. No obstante, si se comparan empresas como YPF, Pampa Energía, o Vista con la misma metodología que las empresas internacionales, nos encontramos que se encuentran fuertemente subvaluadas con un potencial de crecimiento sobresaliente. Incluso, más allá de lo netamente financiero, estas empresas muestran eficiencias importantes en el netback o el costo de producción por bbl. Para aquellos que puedan invertir a largo plazo creyendo que el mercado local se acoplará al internacional, sin duda es una gran alternativa", concluyó Das Neves.