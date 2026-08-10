SpaceX se recupera y vuelve al precio de salida a la bolsa, tras la caída de las últimas semanas

La mejora en la calificación de Argus Research y la construcción del complejo Terafab impulsaron el valor. A pesar de la recuperación, se prevé que la volatilidad continúe debido a la cantidad de acciones en circulación y datos de inflación.

Las acciones de la compañía volvieron al precio de salida a bolsa de u$s135 tras una fuerte suba semanal.

Los títulos de SpaceX operan en torno a los u$s136,20 en las negociaciones previas a la apertura bursátil de este lunes, lo que representa un avance cercano al 2,3 % en relación con los valores registrados al cierre de la jornada del viernes. Esto sitúa al valor por encima de su precio de salida a bolsa de 135 dólares por primera vez desde que cayó por debajo de ese nivel tras el informe de resultados del 4 de agosto.

Observando la cronología de su salida a bolsa , cabe precisar que la acción se fijó en u$s135 el 12 de junio , abrió a u$s150 en su día de debut y registrados un máximo intradía de u$s225,64 el 16 de junio antes de que un prolongado desplome llevara las acciones hasta un mínimo de u$s108,27.

SpaceX cerró el viernes a u$s133,11, redondeando una ganancia semanal del 22,8% desde el cierre de u$s108,37 del 31 de julio. Esa sesión del viernes por sí sola registró una subida del 15,83%, el mayor avance en una sola jornada desde su debut el 12 de junio.

Tres catalizadores convergieron para impulsar la recuperación. Argus Research mejoró la calificación de la empresa de Elon Musk a "Compra con un precio objetivo de 160 dólares", lo que implica una subida de aproximadamente el 17% desde el nivel actual previo a la apertura.

La temida oleada de ventas de acciones por parte de los insiders, tras quedar disponibles para la venta 911,5 millones de acciones el 6 de agosto, no llegó a materializarse en gran parte: aproximadamente 497 millones de acciones cambiaron de manos entre el jueves y el viernes, alrededor del 54,6% del bloque desbloqueado, y aun así el valor ganó un 6% el jueves a pesar del aumento de la oferta.

La mejora en la calificación de Argus Research y la construcción del complejo Terafab impulsaron el valor.

Y además, el 6 de agosto, SpaceX y Tesla anunciaron conjuntamente que su complejo de fabricación de semiconductores "Terafab", valorado en u$s16.800 millones, se construirá en el condado de Grimes, Texas, con una inversión total potencial que, según informó TechCrunch, podría alcanzar los u$s119.000 millones a lo largo de múltiples fases.

Terafab y sus implicancias

La planta Terafab fue proyectada con una capacidad de generación anual de 1 teravatio de cómputo al año y se espera que emplee al menos a 3.000 personas. Esta iniciativa consolidó la narrativa que viene impulsando la demanda de los inversores minoristas desde el debut bursátil de la compañía.

Las acciones de la empresa de Elon Musk volvieron al precio de salida a bolsa de u$s135 tras una fuerte suba semanal. Tesla

"Los inversores minoristas siguen viendo SPCX como una historia transformadora de inteligencia artificial, en contraposición a una acción de exploración espacial o viajes interplanetarios", escribió Vanda Research.

Inteligencia artificial y SpaceX

Esa narrativa vinculada a la inteligencia artificial desencadenó, en primera instancia, el retroceso inicial. No obstante, el balance del segundo trimestre de 2026 presentado por SpaceX el 4 de agosto reflejó ingresos por u$s7.814 millones, una suba interanual del 92 % que superó las proyecciones de Wall Street, al tiempo que Starlink logró alcanzar la marca de 12 millones de usuarios abonados.

Sin embargo, las inversiones de capital destinadas a la inteligencia artificial ascendieron a u$s15.830 millones durante el trimestre, lo que empujó el Capex total a u$s18.400 millones y generó dudas entre los analistas enfocado en la generación de caja de corto plazo. Durante la presentación de resultados, Elon Musk remarcó ante los inversores: "estamos construyendo capacidad de cómputo de IA a escala más rápido que nadie, creemos, y estamos mejorando significativamente nuestros modelos de IA".

A pesar de la recuperación, se prevé que la volatilidad continúe debido a la cantidad de acciones en circulación y datos de inflación.

Es poco probable que la volatilidad se disipe incluso cuando las acciones superen el precio de salida a bolsa. "Incluso sin ventas masivas, el aumento de acciones disponibles probablemente mantendrá la volatilidad elevada", afirmó Carolane de Palmas, analista de mercado de ActivTrades.

Esta semana trae posibilidades de crecimiento y potenciales factores de riesgo. Los resultados de Rocket Labs y AST SpaceMobile, gigantes del sector espacial, podrían mover la confianza en SpaceX en la misma sesión en que el valor intenta consolidarse por encima de su precio de salida a bolsa.

También se espera la publicación de datos de inflación de EEUU durante esta semana. Un dato más elevado de lo esperado podría pesar sobre los valores tecnológicos con múltiplos elevados en un momento en que la valoración de la empresa de Elon Musk todavía está encontrando su equilibrio.