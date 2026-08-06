Video asombroso: un fragmento de un cohete de SpaceX chocó contra la Luna e impactó a máxima velocidad

Se trata de un ejemplar que flotaba en el espacio desde el año pasado. Representaba la segunda etapa de un Falcon 9, incluido dentro de un módulo lunar de Firefly Aerospace.

Se trata de un ejemplar que flotaba en el espacio desde el año pasado y que representaba la segunda etapa de un Falcon 9.

Un fragmento de un cohete de la compañía espacial SpaceX chocó contra la Luna e impactó a máxima velocidad. Se trata de un ejemplar que flotaba en el espacio desde el año pasado y que representaba la segunda etapa de un Falcon 9, incluido dentro de un módulo lunar de Firefly Aerospace .

El ejemplar pesaba 4 toneladas e impactó contra la Luna cerca de las 2:35 de la madrugada este miércoles, viajando a 8.690 km/h). El Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral detectó destellos de luz asociados al impacto y desde la institución expresaron: "Podemos confirmar que el telescopio detectó líneas espectrales de gas de sodio y litio en la columna de impacto durante 5 a 10 minutos después del impacto", según un portavoz dijo a Reuters.

El impacto se produjo cerca de la línea del terminador lunar, es decir, el límite de su sombra entre la cara iluminada por el sol y la cara oculta . Al igual que otros objetos que chocaron contra la luna en el pasado, la etapa del cohete levantó una columna de polvo lunar que fue iluminada brevemente por la luz solar, pero que era difícil de detectar a simple vista desde la Tierra.

Se cree que el gas sodio detectado en los espectros se originó en el suelo lunar, mientras que los rastros de litio podrían provenir de la propia etapa del cohete, según declaró a Reuters el astrónomo Carl Schmidt, principal observador de la colisión.

El impacto se produjo cerca de la línea del terminador lunar, es decir, el límite de su sombra entre la cara iluminada por el sol y la cara oculta.

" Esta observación no fue perfecta y se trata de un análisis muy preliminar, pero quería compartir algo rápidamente, y podremos hablar más sobre estos resultados con el tiempo", expresó.

De la euforia al desplome: SpaceX pierde u$s1,2 billones de capitalización en apenas dos meses después de cotizar en bolsa

SpaceX acumula una pérdida de más de u$s1,2 billones en capitalización bursátil desde el máximo alcanzado en junio, una cifra comparable al valor actual de Tesla. La empresa de Elon Musk atraviesa una fuerte corrección mientras los inversores aguardan su primer reporte de resultados como empresa cotizada.

Apenas dos meses atrás, SpaceX debutaba en bolsa con euforia y se perfilaba como la nueva incorporación a las "Magníficas", el grupo de gigantes tecnológicos que por su envergadura e innovación permanente condicionan el comportamiento de los mercados bursátiles globales. Pasando las semanas, poco quedó de ese entusiasmo inicial.

El 12 de junio SpaceX comenzó a operar en u$s135, para cerrar a u$s160, en su primera semana de operaciones alcanzó un cierre máximo en los u$s201,80 el 16 de junio, pero a partir de allí emprendió un sendero de rápido ajuste de precios que encendió las alarmas de los inversores. Este miércoles llegó a rozar los u$s113, un piso desde su debut, y un 30% debajo desde su primer día de mercado. Actualmente cotizaba en u$s115,7.